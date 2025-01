Troubles alimentaires chez les jeunes enfants

Une baisse de l’appétit, provoquée par la diminution de la vitesse de croissance, est fréquente chez les enfants d’environ 1 an. Un problème alimentaire peut toutefois se produire si l’un des parents, ou l’une des personnes qui s’occupent de l’enfant, essaie de le forcer à manger ou se montre excessivement inquiet à propos de son appétit ou de ses habitudes alimentaires. L’attention supplémentaire que les enfants souffrant de troubles alimentaires reçoivent lorsque les parents menacent ou essaient de les amadouer peut involontairement récompenser et donc renforcer la tendance de l’enfant à refuser de s’alimenter. Certains peuvent même réagir par des vomissements aux tentatives d’alimentation forcée.

Diminuer la tension et les émotions négatives au moment des repas est bénéfique. Bien des scènes éprouvantes peuvent être évitées en posant le repas devant l’enfant et en l’enlevant après 20 à 30 minutes, sans faire de commentaires. L’enfant doit être autorisé à manger ce qu’il choisit parmi les aliments proposés à l’heure du repas et des collations programmées du matin et de l’après-midi. À tout autre moment, il faut limiter la consommation d’aliments et de boissons, en dehors de l’eau. Aux jeunes enfants, il convient de proposer 3 repas et 2 à 3 collations par jour. Les repas doivent être pris en même temps que ceux des autres membres de la famille. Les distractions telles que la présence d’animaux de compagnie ou la télévision sont à éviter. L’enfant doit être encouragé à s’asseoir à table. Lorsque l’enfant jette ou fait tomber des aliments de manière intentionnelle, il faut veiller à ce qu’il participe au nettoyage. Ces techniques permettent de maintenir l’équilibre entre l’appétit de l’enfant, la quantité de nourriture ingérée et les besoins nutritionnels.