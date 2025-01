Présentation des problèmes comportementaux chez l’enfant

Les félicitations et les récompenses favorisent les comportements appropriés. Parfois, les parents finissent par n’accorder d’attention à leur enfant que pour le réprimander à la suite d’un comportement inapproprié, ce qui peut avoir des conséquences négatives s’il s’agit de la seule attention qu’il reçoit. La plupart des enfants préfèrent attirer l’attention par un comportement inadapté plutôt que d’être négligés ; les parents doivent donc veiller à créer chaque jour des moments particuliers et agréables à partager avec leurs enfants afin que le développement de ce comportement inadapté.

Certains troubles comportementaux mineurs peuvent être provoqués par le style parental.

Les problèmes d’interaction parent-enfant sont des difficultés dans les rapports entre un enfant et ses parents, et peuvent se manifester dès les premiers mois de vie. Les rapports peuvent être tendus à cause de :

Grossesse ou accouchement difficile

Dépression du post-partum de la mère

Soutien inadéquat de la mère de la part du père, de son partenaire, de sa famille ou de ses amis

Désintéressement des parents

Les horaires de repas et de sommeil non prévisibles du nourrisson contribuent à créer des tensions dans l’établissement d’une relation forte. La majorité des enfants ne font pas leurs nuits avant l’âge de 3 à 4 mois. De mauvaises relations parent-enfant peuvent ralentir le développement mental et social de l’enfant et entraîner un retard de croissance.

Un médecin ou une infirmière peut apprécier le tempérament individuel de l’enfant et conseiller les parents sur le développement des nouveau-nés et les moyens utiles pour faire face aux problèmes. Les parents pourront ainsi avoir des attentes plus réalistes, accepter leurs sentiments de culpabilité et considérer les situations de conflit comme normales, et enfin essayer de reconstruire une relation saine. Si la relation n’est pas améliorée, l’enfant pourra en subir les conséquences plus tard.

Des attentes irréalistes peuvent conduire les parents à croire à des problèmes comportementaux. Par exemple, les parents qui s’attendent à ce qu’un enfant de 2 ans range ses jouets sans aide peuvent croire à tort que cela constitue un problème comportemental. De même, d’autres comportements normaux liés à l’âge, tels que le refus d’un enfant de 2 ans à obéir aux parents ou à respecter une règle, peuvent être mal interprétés.

Un exemple de cercle vicieux est un cycle dans lequel la réponse négative (colère) d’un parent ou de la personne s’occupant de l’enfant à un comportement négatif (inapproprié) de l’enfant conduit à un nouveau comportement négatif de l’enfant, qui conduit à des réponses négatives continues de la part du parent ou de la personne en charge de l’enfant. L’attention que l’enfant reçoit du parent ou de la personne s’occupant de l’enfant renforce souvent le comportement inapproprié de l’enfant.

Au cours des cercles vicieux, l’enfant réagit au stress et à l’inconfort émotionnel par l’obstination, la réplique, l’agression et la résistance au lieu de pleurer. Les parents ou les personnes s’occupant de l’enfant réagissent en le grondant, en haussant la voix et en lui donnant une fessée. Les cercles vicieux peuvent aussi découler de la réaction de protection ou de permissivité excessive des parents envers un enfant craintif, excessivement dépendant ou manipulateur.

Le cercle vicieux peut être interrompu si les parents apprennent à ignorer les comportements négatifs qui n’affectent pas autrui, tels que les accès de colère ou le refus de manger. Devant un problème, la réorientation de l’attention de l’enfant sur une activité intéressante peut permettre de récompenser un comportement approprié et valorise l’enfant comme les parents ou la personne s’occupant de l’enfant. Dans le cas d’un comportement qui ne peut pas être ignoré, on peut essayer une distraction ou une technique de la mise au piquet.

Les problèmes de discipline sont des comportements inappropriés qui se développent lorsque le cadre est inefficace. La discipline n’est pas juste une punition. Il faut pouvoir communiquer à l’enfant des instructions claires, structurées et appropriées pour l’âge pour qu’il puisse comprendre ce qu’on attend de lui. Il est beaucoup plus facile et plus valorisant pour l’enfant et les parents de pouvoir récompenser un comportement approprié que de devoir punir un comportement négatif.

Chez les enfants plus âgés et les adolescents, des problèmes comportementaux peuvent apparaître lorsque les enfants cherchent à se libérer des règles et de la supervision parentales (voir Problèmes comportementaux chez l’adolescent). Les parents doivent apprendre à distinguer ces problèmes des erreurs de jugement occasionnelles.