Talonnettes et attelles ou plâtre

Les talonnettes soulagent la douleur en réduisant la traction du tendon d’Achille sur le talon. Des attelles pourront être portées durant la nuit pour étirer les mollets, contribuant ainsi à maintenir la flexibilité.

Dans des cas plus graves, on pourra recommander un plâtre pour immobiliser la région. Ce traitement soulage la douleur et étire les mollets.

Les symptômes de la maladie de Sever peuvent durer plusieurs mois.