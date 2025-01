Helmholtz Centre for Infection Research

(Tendinopathie rotulienne ; maladie de Sinding-Larsen et Johansson)

La tendinopathie patellaire est une inflammation du tendon situé sous la rotule causée par une utilisation excessive des genoux.

Les tendons sont des bandes résistantes de tissu conjonctif qui fixent fermement chaque extrémité d’un muscle à un os. Une tendinite est l’inflammation d’un tendon.

La tendinopathie patellaire affecte habituellement les enfants âgés de 10 à 13 ans. Elle est causée par une lésion due à des activités physiques qui impliquent le saut et l’utilisation répétée des genoux comme le patinage artistique, le basketball ou le volleyball. L’utilisation abusive des genoux cause des déchirements infimes et l’inflammation survient sur le tendon sous la rotule.

Ce trouble occasionne une douleur au genou et l’hypersensibilité du tendon sous la rotule. La douleur empire lorsque l’on tend le genou en montant des escaliers, en sautant ou lors de la flexion des genoux.

Le diagnostic de tendinopathie patellaire du médecin repose sur les antécédents de l’enfant et sur un examen clinique mais le médecin peut procéder à une imagerie à résonance magnétique (IRM) pour observer l’étendue de la lésion.

Pour soulager la douleur, on demande aux enfants de modifier leurs activités sportives, de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et de faire de la kinésithérapie. Une douleur qui persiste doit être traitée chirurgicalement, mais cela n’est normalement pas nécessaire.