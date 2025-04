La peau du cou, des aisselles, de l’aine et péri-ombilicale est épaisse, striée, lâche et perd son élasticité. Des tuméfactions fermes et jaunâtres donnent à la peau un aspect de peau d’orange ou de poulet plumé. Ce changement d’aspect peut être discret et minime au cours de la petite enfance, mais devenir visible avec la croissance.

Pseudoxanthome élastique Image © Springer Science+Business Media