Présentation des infections de l’oreille moyenne chez les jeunes enfants

L’infection de l’oreille moyenne est l’infection de la région située immédiatement derrière le tympan (cavité tympanique).

Anatomie de l’oreille

Les infections de l’oreille moyenne (otite moyenne) peuvent survenir chez les enfants plus âgés et les adultes (voir Otite moyenne (aiguë)), mais elles sont extrêmement fréquentes entre 3 mois et 3 ans. Ces infections accompagnent souvent le rhume. Les jeunes enfants sont particulièrement sensibles aux infections de l’oreille moyenne pour diverses raisons :

Différences par rapport aux adultes en ce qui concerne la taille et la longueur des trompes d’Eustache

Vulnérabilité en général accrue à l’infection

Exposition accrue à l’infection

Utilisation d’une sucette

Parmi les facteurs de risque principaux figure

L’exposition à la fumée de cigarette dans le foyer

D’autres facteurs de risque comprennent des antécédents familiaux importants d’otites, l’alimentation au biberon (plutôt que l’allaitement), la fréquentation d’une crèche, et le fait de vivre dans une région où les ressources sont faibles/la pollution atmosphérique est élevée.

La trompe d’Eustache relie l’oreille moyenne aux fosses nasales et elle aide à équilibrer la pression de l’air dans l’oreille moyenne avec celle de l’environnement. Chez les enfants plus âgés et les adultes, le tube est relativement vertical, large et rigide, et les sécrétions provenant des fosses nasales qui y passent s’écoulent facilement. Chez les nourrissons et les plus jeunes enfants, la trompe d’Eustache est plus horizontale, plus étroite, moins rigide et plus courte. Le tube a donc plus de risques d’être obstrué par des sécrétions et de s’affaisser, retenant les sécrétions dans ou à proximité de l’oreille moyenne et empêchant la ventilation l’air de l’atteindre. Les sécrétions peuvent également contenir des virus ou des bactéries qui se multiplient et causent l’infection. Ou bien, les virus et les bactéries peuvent remonter la courte trompe d’Eustache des nourrissons et provoquent ainsi une infection de l’oreille moyenne.

Trompe d’Eustache : Maintien de l’égalité de la pression de l’air

Aux alentours de 6 mois, les nourrissons sont généralement davantage sujets aux infections parce qu’ils ne bénéficient plus de la protection apportée par les anticorps maternels reçus via le placenta avant la naissance. L’allaitement semble protéger partiellement les enfants des infections, notamment des infections de l’oreille, grâce aux anticorps présents dans le lait maternel.

À cet âge-là environ, les enfants interagissent plus avec les autres enfants et peuvent contracter des infections virales en touchant d’autres enfants et des objets, et en portant leurs doigts à leur bouche et à leur nez. Ces infections peuvent à leur tour entraîner des infections de l’oreille moyenne. La fréquentation des crèches augmente le risque d’exposition aux rhumes et donc aux infections de l’oreille moyenne.

L’utilisation d’une sucette peut détériorer la fonction de la trompe d’Eustache et interférer ainsi avec l’air qui atteint l’oreille moyenne.

L’oreille affectée est systématiquement douloureuse (voir Douleurs auriculaires). Les nourrissons atteints d’une infection de l’oreille moyenne peuvent simplement être irritables ou avoir des difficultés à dormir. Les jeunes enfants présentent souvent de la fièvre, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

Diagnostic des infections de l’oreille moyenne chez l’enfant Examen clinique Pour diagnostiquer une otite moyenne, les médecins examinent l’intérieur de l’oreille à l’aide d’un otoscope, ainsi que le tympan à la recherche d’un gonflement et d’une rougeur.