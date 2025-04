Otite moyenne séreuse chez l’enfant

Souvent, aucun traitement

Parfois, myringotomie avec ou sans drains

Parfois, adénoïdectomie

Drains Vidéo

L’otite moyenne séreuse guérit souvent d’elle-même, généralement au bout de 2 ou 3 semaines. Les antibiotiques ou d’autres médicaments, tels que les décongestionnants, ne sont pas efficaces. Les enfants qui ont des allergies peuvent prendre des antihistaminiques par voie orale, un corticoïde en aérosol nasal, ou les deux.

Si le trouble persiste et que l’état de l’enfant ne s’améliore pas entre 1 et 3 mois, une intervention chirurgicale pourra être utile. Parfois, une myringotomie est réalisée. Pour cette intervention, les médecins font une petite rainure à travers le tympan, éliminent les sécrétions et introduisent un drain de tympanostomie dans la rainure pour assurer un bon drainage du centre vers l’extérieur de l’oreille. Les végétations adénoïdes peuvent être retirées en même temps (adénoïdectomie). Une myringotomie est parfois pratiquée uniquement pour retirer les sécrétions et non pour insérer des drains. Si les sécrétions sont éliminées mais qu’aucun tube n’est inséré, la procédure est appelée perforation de la membrane tympanique ou tympanocentèse.

Parfois, l’oreille moyenne peut être ouverte temporairement à l’aide d’une manœuvre de Valsalva ou manœuvre de Politzer. Les deux techniques nécessitent que l’enfant soit capable de suivre les instructions et qu’il ne présente pas d’infection entraînant un écoulement nasal. Pour la manœuvre de Valsalva, l’enfant garde la bouche fermée et essaie d’expirer l’air avec force par les narines pincées (claquement dans l’oreille). Pour la manœuvre de Politzer, le médecin utilise une seringue spéciale pour souffler de l’air dans l’une des narines de l’enfant et bouche l’autre narine lorsque l’enfant déglutit.

Les voyages en avion et la plongée sous-marine doivent être évités ou retardés si possible, car ils peuvent provoquer des changements de pression douloureux dans l’oreille. Si le déplacement en avion ne peut pas être évité, il peut être utile pour les jeunes enfants de mâcher des aliments ou de boire (par exemple, avec un biberon). Une manœuvre de Valsalva ou une manœuvre de Politzer peut aider les enfants plus âgés.

Des antibiotiques sont administrés pour traiter les infections du nez et des sinus causées par des bactéries.