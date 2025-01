Infection chronique de l’oreille moyenne chez l’enfant

Lorsque les ondes sonores atteignent l’oreille, elles sont rassemblées par l’oreille externe en forme d’entonnoir et transmises dans l’oreille moyenne. Lorsque l’oreille moyenne s’ouvre, les ondes sonores frappent la membrane tympanique, ou tympan. Les vibrations qui en résultent circulent alors jusqu’à l’oreille moyenne et à l’oreille interne remplie de liquide où elles sont converties en signaux envoyés au cerveau. Parfois, l’oreille moyenne peut se boucher et s’infecter. Les enfants sont particulièrement sensibles à cette affection, car leurs trompes d’Eustache (conduits permettant l’écoulement de l’oreille moyenne) sont plus courtes et plus étroites. Au fur et à mesure que le liquide et la pression s’accumulent dans l’oreille, l’enfant peut avoir mal et présenter des troubles de l’audition. Lorsque les infections durent longtemps ou réapparaissent souvent, il peut être nécessaire de pratiquer une tympanostomie. Au cours de cette intervention, la membrane tympanique est légèrement incisée pour que le liquide accumulé s’écoule. Un petit drain est alors inséré dans l’incision pour permettre un écoulement continu pendant quelques mois. Au bout d’un certain moment, l’incision commence à cicatriser et les drains tombent naturellement lorsque le trou du tympan se referme. Cette procédure est associée à plusieurs complications potentielles qui doivent faire l’objet d’une discussion avec les médecins avant l’intervention.