Mégalérythème épidémique (infection au parvovirus B19)

Les symptômes du mégalérythème épidémique débutent environ 4 à 14 jours après l’infection. De nombreux enfants ne présentent aucun symptôme. Cependant, certains enfants présentent une légère fièvre et sont légèrement malades avec des céphalées et un écoulement nasal pendant quelques jours.

Plusieurs jours plus tard, les enfants développent une rougeur des joues comme s’ils avaient été giflés, ainsi qu’une éruption cutanée, notamment sur les bras, les jambes et le tronc, à l’exclusion généralement des plantes de pieds et des paumes des mains. Elle peut être prurigineuse, et est constituée de plaques rouges marbrées et surélevées à contours déchiquetés, surtout sur les zones découvertes des bras, car elle est aggravée par l’exposition à la lumière du soleil.

Éruption cutanée causée par le mégalérythème épidémique Cacher les détails Cette photo montre une éruption cutanée typique (aspect de « joue giflée ») du mégalérythème épidémique. John Kaprielian/SCIENCE PHOTO LIBRARY

L’éruption cutanée et l’intégralité de la maladie durent en général 5 à 10 jours. Au cours des semaines suivantes, l’éruption peut réapparaître temporairement après une exposition au soleil ou à la chaleur, ou en cas de fièvre, effort ou stress émotionnel. Chez certains adolescents et adultes, des douleurs et gonflements articulaires légers peuvent persister ou réapparaître de façon intermittente pendant des semaines ou des mois.

Le mégalérythème épidémique peut également se présenter de façon différente, notamment chez les enfants ou les adultes atteints de drépanocytose ou d’autres troubles des globules rouges ou chez les enfants ou les adultes atteints de maladies altérant la capacité du système immunitaire à lutter contre les infections (comme le syndrome d’immunodéficience acquise [SIDA], voir Infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) chez les enfants). Chez ces personnes, le parvovirus B19 peut toucher la moelle osseuse et provoquer une anémie (numération sanguine faible) sévère.