Toxoplasmose chez le nouveau-né

La toxoplasmose est une infection due au parasite Toxoplasma gondii. Elle ne provoque généralement pas de problèmes chez les adultes en bonne santé, mais peut causer une maladie grave chez les nouveau-nés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

La toxoplasmose est provoquée par un parasite qui vit et se multiplie dans les chats.

Le fœtus peut naître prématurément, et un nouveau-né peut présenter des troubles tels qu’une petite tête ou une hypertrophie du foie.

Des analyses de sang et des examens d’autres liquides peuvent être effectués pour détecter l’infection chez le fœtus, le nouveau-né ou la mère.

Cette infection peut provoquer la mort chez certains enfants et des problèmes neurologiques à long terme chez d’autres.

Les femmes enceintes doivent éviter tout contact avec la litière pour chat et doivent cuire correctement la viande avant de la consommer.

Des médicaments antiparasitaires peuvent être administrés au fœtus ou au nouveau-né pour traiter l’infection.

(Voir aussi Présentation des infections chez le nouveau-né et Toxoplasmose chez l’adulte.)

Le parasite Toxoplasma gondii vit et se multiplie principalement dans les chats, et ses œufs sont excrétés avec les excréments du chat. Les excréments de chat peuvent contaminer les aliments, la terre et l’eau. Les femmes enceintes peuvent être infectées si elles ingèrent des œufs de toxoplasme en se touchant la bouche ou en manipulant des aliments et en les mangeant, sans se laver les mains, après avoir touché une litière pour chat, de la terre ou d’autres objets contaminés. Les femmes enceintes peuvent également être infectées en consommant de la viande crue ou mal cuite ou d’autres aliments contaminés. Le fœtus est infecté si Toxoplasma gondii traverse le placenta (organe qui alimente le fœtus) pendant la grossesse.

Une femme qui a été infectée avant la grossesse ne transmet généralement pas le parasite au fœtus, sauf si son système immunitaire est affaibli (par exemple, en cas d’infection par le VIH), ce qui réactive l’infection.

L’infection du fœtus est plus grave si le fœtus est infecté en début de grossesse.

Cycle de vie de Toxoplasma gondii

Symptômes de la toxoplasmose chez le nouveau-né La croissance du fœtus peut être retardée et une naissance prématurée est possible. À la naissance, les nouveau-nés ne présentent généralement pas de symptômes, mais ils peuvent présenter un certain nombre de problèmes, notamment : Petite tête (microcéphalie)

Inflammation cérébrale

Jaunisse (coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux)

Augmentation du volume de la rate et du foie

Inflammation du cœur, des poumons ou des yeux

Éruption cutanée L’inflammation des yeux (choriorétinite) peut entraîner la cécité. Des problèmes neurologiques sévères, y compris des convulsions, peuvent survenir. Certains enfants présentent un déficit intellectuel. Les enfants nés avec une toxoplasmose congénitale peuvent être gravement malades et décéder immédiatement après la naissance ou rester asymptomatiques pendant des mois, voire des années. Certains ne sont jamais malades.

Diagnostic de la toxoplasmose chez le nouveau-né Pour la mère : Analyses de sang

Pour le fœtus : analyse du liquide amniotique

Pour le nouveau-né : analyses de sang et d’autres liquides, imagerie cérébrale, rachicentèse et examens ophtalmologiques Le diagnostic de la toxoplasmose chez une femme enceinte repose généralement sur des analyses de sang qui détectent des anticorps dirigés contre le parasite. (Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire qui participent à la défense de l’organisme contre les attaques, y compris celle des parasites.) Pour déterminer si un fœtus a été infecté, le médecin peut prélever un échantillon de liquide se trouvant autour du fœtus (liquide amniotique) et l’analyser à la recherche d’anticorps dirigés contre le parasite et de matériel génétique (ADN) du parasite. L’examen, une procédure appelée amniocentèse, est généralement réalisé après la 14e semaine de grossesse. Dans certains États, l’infection est observée chez des nouveau-nés apparemment en bonne santé au cours de tests de dépistage de routine en utilisant une goutte de sang séché. Si les médecins pensent qu’un nouveau-né est infecté, ils analysent le sang et le liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière (liquide céphalorachidien). Pour prélever du liquide céphalorachidien, les médecins réalisent une ponction lombaire (rachicentèse). D’autres liquides biologiques et le placenta peuvent également être analysés. Les médecins réalisent des examens d’imagerie, tels qu’une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau à la recherche d’anomalies caractéristiques de la toxoplasmose. Un ophtalmologiste (médecin spécialisé dans l’évaluation et le traitement de tous les types de troubles oculaires) réalise également un examen ophtalmologique complet chez le nouveau-né, qui passe également des examens auditifs.

Pronostic de la toxoplasmose chez le nouveau-né Certains enfants ont une infection sévère et meurent de manière précoce, tandis que d’autres survivent mais ont des problèmes neurologiques à long terme. Parfois, des problèmes neurologiques (tels que déficit intellectuel, surdité et convulsions) ou des problèmes oculaires (tels que choriorétinite) se développent des années plus tard chez des enfants qui semblaient normaux à la naissance. Par conséquent, les enfants présentant une toxoplasmose congénitale doivent être étroitement surveillés par des médecins au-delà de la petite enfance.

Prévention de la toxoplasmose chez le nouveau-né Les femmes enceintes doivent éviter de manipuler la litière pour chat. Si cela n’est pas possible, les femmes enceintes doivent changer la totalité de la litière tous les jours car les œufs de la toxoplasmose ne deviennent infectieux que 24 heures environ après leur excrétion par le chat. Les femmes doivent également porter des gants, puis se laver les mains minutieusement afin de réduire le risque d’infection. Les femmes enceintes doivent cuire correctement la viande avant de la consommer. Les fruits et légumes doivent être lavés soigneusement ou épluchés, et toutes les préparations culinaires doivent être suivies immédiatement par le lavage des mains. Pour réduire le risque de transmission de l’infection au fœtus, les femmes enceintes infectées peuvent prendre l’antibiotique spiramycine. Toutefois, ce médicament ne permet pas de traiter le fœtus. Les médecins peuvent également administrer l’association antibiotique triméthoprime/sulfaméthoxazole pour mieux prévenir la transmission.