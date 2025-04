Septicémie chez le nouveau-né

Les nouveau-nés peuvent développer une septicémie précoce s’ils sont exposés à certains types de bactéries pendant l’accouchement.

Facteurs de risque de septicémie précoce :

Le risque de septicémie est plus élevé si la poche des eaux se rompt plus de 18 heures avant la naissance ou si la mère présente une infection (notamment des voies urinaires ou du revêtement de l’utérus).

Les types de bactéries les plus souvent à l’origine d’une septicémie néonatale sont Escherichia coli et les SGB qui sont généralement acquises lors du passage du nouveau-né dans le vagin. Jusqu’à il y a environ une décennie, les infections à SGB étaient la principale cause de septicémie précoce chez le nouveau-né ; depuis le dépistage des SGB est devenu systématique chez toutes les futures mères. Si le dépistage révèle des SGB ou si la mère a précédemment donné naissance à un nouveau-né qui avait une infection à SGB, la mère reçoit des antibiotiques au début du travail. Bien que le nouveau-né puisse nécessiter une surveillance supplémentaire à l’hôpital et éventuellement des analyses de sang à la recherche d’une infection, il reçoit des antibiotiques uniquement s’il présente des symptômes ou des signes d’infection.