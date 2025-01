Infection par le virus herpes simplex (VHS) chez le nouveau-né

Analyse d’un échantillon prélevé au niveau des vésicules et d’autres liquides biologiques

Pour diagnostiquer l’infection par le virus herpes simplex, le médecin prélève des échantillons de matériel provenant des vésicules et d’autres liquides biologiques et envoie les échantillons à un laboratoire pour mettre en culture le virus et identifier le virus herpes simplex. Les médecins peuvent également réaliser un test par réaction en chaîne par polymérase (PCR) sur les échantillons. Ce test recherche le matériel génétique du virus et permet aux médecins d’identifier le virus rapidement.

Si les médecins suspectent une infection cérébrale chez le nouveau-né, une ponction lombaire (rachicentèse, voir la figure Réalisation d’une ponction lombaire) peut être réalisée pour prélever un échantillon de liquide céphalorachidien.