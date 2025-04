Conjonctivite chez le nouveau-né

Aux États-Unis, une pommade ou un collyre à base d’érythromycine est systématiquement appliqué dans chaque œil du nouveau-né après l’accouchement afin de prévenir toute conjonctivite provoquée par Neisseria gonorrhoeae. Dans d’autres pays, le nitrate d’argent, la tétracycline ou la povidone iodée peut également être utilisé. À l’exception de la povidone iodée, ces substances ne préviennent pas la conjonctivite à Chlamydia.

Les nouveau-nés dont la mère présente une gonorrhée non traitée doivent recevoir une injection unique de l'antibiotique ceftriaxone, et ce, même s'ils ne sont pas encore malades.