Incontinence fécale chez les enfants

Causes principales de l’incontinence fécale :

Constipation

Parfois, causes physiques ou maladies

Causes psychologiques

Bien qu’il semble y avoir une contradiction, l’incontinence fécale est habituellement causée par la constipation. La constipation est un retard ou une difficulté à déféquer et peut avoir de nombreuses causes, particulièrement comportementales (par exemple, la peur d’aller aux toilettes ou de déféquer) et alimentaires (par exemple, la consommation insuffisante de fibres).

Mais quelle que soit la cause, quand les selles restent dans l’intestin, l’eau est absorbée, ce qui durcit les selles. Comme c’est douloureux d’évacuer des selles importantes et dures, les enfants bloquent l’envie de faire travailler leur intestin, ce qui entraîne un cercle vicieux et l’aggravation de la constipation. L’enfant peut ne pas être en mesure d’expulser les selles dures, qui restent dans le rectum (fécalome). Les selles humides et molles dans le gros intestin peuvent entraîner des fuites autour du morceau de selles dures, ce qui entraîne une incontinence fécale.

Si la constipation perdure, la paroi du rectum et du gros intestin s’étire. L’étirement continu réduit la sensation d’intestin plein et altère le contrôle musculaire, augmentant encore le risque de fuites de selles.

Parfois, les médecins doivent examiner l’enfant à la recherche d’une cause physique ou d’une maladie.

Parfois, des facteurs psychologiques peuvent entraîner une incontinence fécale.