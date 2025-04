Chez les enfants atteints de myotonie congénitale, il existe un retard du relâchement après la contraction musculaire, ce qui peut provoquer une raideur musculaire. Les parents peuvent remarquer une faiblesse ou une maladresse chez leur enfant, ainsi qu’une raideur. Les mains, les jambes et les paupières deviennent très rigides en raison de l’incapacité des muscles à se relâcher. Les symptômes de la myotonie diminuent avec l’âge mais ne disparaissent pas, et ils sont plus visibles après une période de repos. Contrairement à d’autres troubles musculaires, la myotonie congénitale n’entraîne pas de faiblesse et de fonte musculaires (atrophie). En revanche, les enfants atteints ont généralement des muscles hypertrophiés. L’augmentation du volume musculaire leur donne un aspect « athlétique ».

Les symptômes de la maladie de Thomsen apparaissent au cours de la petite enfance ou au début de l’enfance et affectent d’abord les membres supérieurs et le visage, tandis que dans la maladie de Becker, ils apparaissent plus tard au cours de l’enfance et affectent d’abord les membres inférieurs. L’augmentation du volume musculaire se remarque davantage dans la maladie de Becker.

Il n’y a pas de faiblesse dans la maladie de Thomsen, mais les enfants souffrant de la maladie de Becker présentent parfois une faiblesse temporaire après une longue période de repos, parfois accompagnée d’une faiblesse qui s’aggrave avec le temps.