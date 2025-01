Croissance physique et maturation sexuelle des adolescents

Pour les courbes de croissances des enfants à partir de 2 ans, voir les courbes de croissance des Centers for Disease Control and Prevention (CDC ; Centres de contrôle et de prévention des maladies).

Une poussée de croissance se produit pendant l’adolescence. Chez les garçons, la poussée de croissance a lieu entre 12 et 16 ans environ (la plupart du temps vers l’âge de 13 ans et demi), et commence généralement un an après que les testicules ont commencé à grossir. Les garçons grandissent d’environ 10 centimètres dans leur année de croissance maximale. Chez les filles, la poussée de croissance a lieu entre 9 ans et demi et 13 ans et demi environ (le plus souvent vers l’âge de 11 ans et demi). Les filles grandissent d’environ 9 centimètres dans leur année de croissance maximale. En général, les garçons pèsent plus et sont plus grands que les filles.

Si le déroulement de la croissance est atypique, en particulier chez un garçon dont le développement physique est retardé (voir Puberté tardive) ou une fille dont le développement est précoce (voir Puberté précoce), un stress émotionnel est possible. La plupart des enfants qui grandissent lentement atteignent finalement une taille normale (voir Retard constitutionnel de puberté). Toutefois, les adolescents dont la croissance est retardée ou anormale (voir Déficit en hormone de croissance chez l’enfant) doivent être examinés par un médecin afin d’exclure toute maladie ou autre cause physique, puis être réconfortés.