Les symptômes du syndrome du cri du chat incluent souvent des pleurs caractéristiques, qui sont aigus et rappellent le miaulement d’un chaton. Ce type de pleurs peut se manifester immédiatement après la naissance, persister pendant plusieurs semaines, puis disparaître. Cependant, tous les nouveau-nés affectés ne font pas ce cri distinctif.

Dans ce syndrome, le nouveau-né présente un faible poids à la naissance et une petite tête, avec de nombreuses caractéristiques anormales, comme une face ronde, une petite mâchoire inférieure, un nez large, des yeux très écartés avec un strabisme et des oreilles de forme anormale à implantation basse. L’enfant semble souvent mou. Un accolement des doigts des mains et des pieds (syndactylie) et des malformations cardiaques sont fréquents.

Le développement mental et physique est très limité.

De nombreux enfants souffrant du syndrome du cri du chat survivent jusqu’à l’âge adulte mais sont généralement lourdement handicapés.