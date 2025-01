Les symptômes comprennent un cou d’aspect palmé, une implantation basse des oreilles, des paupières supérieures tombantes, des yeux très écartés, un quatrième doigt (l’annulaire) court, un palais arqué et des anomalies cardiaques. Des problèmes de l’audition peuvent être présents et l’intelligence peut être inférieure à la normale. La plupart des personnes atteintes sont de petite taille.

Les testicules des garçons sont parfois peu développés ou non descendus. La puberté peut être retardée chez les garçons et les filles, et les jeunes hommes atteints du syndrome de Noonan ont souvent un faible taux de testostérone et peuvent être stériles. Le début de la menstruation est souvent retardé chez les filles mais en général la fertilité est normale.