Violences domestiques

Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) : Violence conjugale. Ce site Internet fournit des liens vers des informations essentielles, des stratégies de prévention, les facteurs de risques et de protection lors des rendez-vous, ainsi que vers l’enquête nationale américaine sur les violences conjugales et sexuelles (National Intimate Partner and Sexual Violence Survey), une enquête en cours qui vise à recueillir des données les plus récentes et complètes possible au niveau fédéral et au niveau des États concernant les violences conjugales, les violences sexuelles et les victimes de harcèlement aux États-Unis.