Vaginose bactérienne (VB)

Causes de la vaginose bactérienne

Causes de la vaginose bactérienne

De nombreux types de bactéries sont naturellement présents dans le vagin. Les lactobacilles exercent normalement un contrôle sur le pH du vagin, veillant ainsi à préserver la muqueuse vaginale et à éviter le développement de bactéries ou de levures responsables d’infections. La vaginose bactérienne survient lorsque le nombre de lactobacilles protecteurs diminue et que le nombre des autres bactéries naturellement présentes dans le vagin (comme les espèces vaginales Gardnerella vaginalis et Peptostreptococcus) augmente.

La vaginose bactérienne est un changement dans l’équilibre des bactéries (microbiome vaginal). Elle n’est pas considérée comme une infection sexuellement transmissible. La vaginose bactérienne peut survenir chez des personnes qui n’ont jamais eu d’activité sexuelle ou qui n’ont pas eu d’activité sexuelle récemment. Cependant, elle est associée à certains aspects de l’activité sexuelle. Une infection sexuellement transmissible est un facteur de risque de développement de vaginose bactérienne, et à l’inverse, les personnes atteintes d’une vaginose bactérienne ont un risque plus élevé de contracter une infection sexuellement transmissible. Dans certains cas de vaginose bactérienne, si le traitement n’est pas efficace, il est utile de traiter les partenaires sexuels.