Maladie pelvienne inflammatoire (MPI)

La maladie pelvienne inflammatoire peut causer d’autres problèmes. À savoir :

Obstruction des trompes de Fallope

Péritonite (grave infection abdominale)

Syndrome de Fitz-Hugh-Curtis (grave infection des tissus entourant le foie)

Un abcès (accumulation de pus)

Adhérences (bandes de tissu cicatriciel)

Une grossesse dans une trompe de Fallope (grossesse tubaire)

Parfois, les trompes de Fallope infectées sont obturées, et peuvent augmenter de volume par rétention liquidienne. Les femmes peuvent ressentir une pression ou souffrir de douleurs chroniques dans la partie inférieure de l’abdomen.

Une péritonite se développe si l’infection se propage à la membrane qui tapisse la cavité abdominale et couvre les organes abdominaux. La péritonite peut être à l’origine d’une douleur intense, soudaine ou graduelle dans tout l’abdomen.

Le syndrome de Fitz-Hugh-Curtis se développe si l’infection des trompes de Fallope est due à une gonorrhée ou à une infection à Chlamydia et qu’elle s’étend aux tissus qui entourent le foie. Cette infection peut provoquer une douleur au niveau du quadrant supérieur droit de l’abdomen La douleur s’apparente à celle que l’on observe lors d’un trouble vésiculaire ou de calculs biliaires.

Un abcès dans les trompes de Fallope ou dans les ovaires est observé chez environ 15 % des femmes atteintes d’une infection tubaire, en particulier si cette infection dure depuis longtemps. Un abcès peut parfois se rompre et le pus se déverse alors dans la cavité pelvienne, provoquant une péritonite. La rupture de l’abcès s’accompagne d’une douleur intense dans le bas abdomen, rapidement suivie de nausées, vomissements et d’une hypotension sévère (choc). L’infection peut s’étendre à la circulation sanguine (septicémie) et peut s’avérer mortelle. Il s’agit d’une urgence médicale.

Les adhérences sont des bandes anormales de tissu cicatriciel. Elles peuvent se développer lorsque la maladie pelvienne inflammatoire produit un liquide semblable à du pus. Ce liquide irrite les tissus et aboutit à la formation de bandes de tissu cicatriciel au niveau des organes reproducteurs ou entre les organes abdominaux. Il peut en découler une infertilité et une douleur pelvienne chronique. Le risque d’infertilité et de complications dépend directement de la durée et de la sévérité de l’inflammation et de la fréquence des récidives. Ce risque augmente lors de chaque épisode infectieux.

Les femmes qui ont des antécédents de maladie pelvienne inflammatoire présentent un risque 6 à 10 fois supérieur aux autres de grossesse tubaire (forme de grossesse extra-utérine). En cas de grossesse tubaire, le fœtus se développe dans une trompe de Fallope, et non dans l’utérus. Ce type de grossesse met en danger la vie de la femme et le fœtus ne peut survivre.