La cervicite peut ne provoquer aucun symptôme. Lorsque des symptômes apparaissent, les plus courants consistent en des pertes vaginales inhabituelles (parfois de couleur jaune-verdâtre et purulentes) et des saignements entre les règles ou après des rapports sexuels. Les femmes peuvent éprouver des douleurs pendant les rapports sexuels. La sphère autour de l’orifice vaginal peut être rouge et irritée, tout comme le vagin.

Les femmes peuvent présenter d’autres symptômes, selon la ou les causes de la cervicite. Par exemple, si la cause est une maladie pelvienne inflammatoire, la femme est susceptible d’avoir de la fièvre et une douleur dans la partie inférieure de l’abdomen. Une infection par le virus herpès simplex peut également provoquer de la fièvre.