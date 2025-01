Syndrome prémenstruel (SPM)

Le type et l’intensité des symptômes du SPM varient selon les femmes, et chez la même femme d’un mois à l’autre. Les différents symptômes physiques et psychologiques associés au syndrome peuvent troubler transitoirement la vie d’une femme.

Ils peuvent commencer quelques heures ou jusqu’à 5 jours avant les règles, et, en général, disparaissent complètement quelques heures après le début de celles-ci. Les symptômes peuvent durer de quelques heures à parfois 10 jours ou plus. Au cours des années précédant la ménopause (périménopause), les femmes peuvent présenter des symptômes qui persistent pendant et après les règles. Les symptômes peuvent devenir plus sévères en cas de stress ou pendant la périménopause. Les symptômes du SPM peuvent être suivis chaque mois de règles douloureuses (crampes ou dysménorrhée), surtout chez les adolescentes.

Les symptômes les plus fréquents sont les suivants : irritabilité, anxiété, agitation, colère, insomnie, difficultés de concentration, léthargie, dépression et fatigue sévère. Les femmes peuvent avoir des ballonnements et prendre temporairement du poids. Les seins peuvent gonfler et être douloureux. Les femmes peuvent présenter une sensation de lourdeur ou de pression dans le bas de l’abdomen.

Au cours du SPM, d’autres troubles éventuellement présents peuvent s’aggraver. À savoir :

Troubles cutanés

Problèmes oculaires, tels que conjonctivite

Convulsions (épilepsie), avec augmentation de la fréquence des crises

Maladies du tissu conjonctif, telles que le lupus érythémateux systémique (LES, ou lupus) ou la polyarthrite rhumatoïde, avec des poussées

Troubles respiratoires, tels que des allergies et un encombrement du nez et des voies respiratoires

Migraines

Troubles de l’humeur, tels que la dépression ou l’anxiété

Troubles du sommeil, comme le fait de trop dormir ou de ne pas assez dormir

Les troubles de l’humeur peuvent provoquer des symptômes similaires, et ces derniers sont susceptibles de s’aggraver juste avant la survenue des règles, même chez la femme ne présentant pas de SPM ou de trouble dysphorique prémenstruel.

Dans le trouble dysphorique prémenstruel, les symptômes du SPM sont si graves qu’ils peuvent perturber le travail, les activités sociales ou les relations avec l’entourage. L’intérêt porté aux activités quotidiennes est fortement réduit, et certaines femmes ont même des pensées suicidaires. Les symptômes apparaissent régulièrement avant le début des règles et se terminent au moment ou peu de temps après le début des règles. Les femmes peuvent perdre tout intérêt pour leurs activités habituelles et avoir des pensées suicidaires.