Présentation des troubles du cycle menstruel

Des interactions hormonales complexes contrôlent l’apparition des règles pendant la puberté, la fréquence et la durée des cycles menstruels à l’âge de procréer, et la fin des règles à la ménopause (qui est généralement identifiée comme telle 12 mois après la fin des dernières règles chez une femme).

Les interactions hormonales qui contrôlent la menstruation se produisent dans l’ordre suivant :

L’ hypothalamus est la partie du cerveau qui coordonne et contrôle l’activité hormonale.

L’hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) est sécrétée par l’hypothalamus par impulsions.

L’ hypophyse (également située dans le cerveau) est stimulée par la GnRH.

L’ hormone lutéinisante (LH) et l’ hormone folliculo-stimulante (FSH) sont libérées par l’hypophyse.

Les ovaires sont stimulés par la LH et la FSH.

Les ovaires produisent les hormones féminines œstrogènes et progestérone, qui, en bout de chaîne, contrôlent les règles.

Les hormones produites par d’autres glandes, telles que les surrénales et la thyroïde, peuvent aussi influencer le fonctionnement ovarien et les règles.

Changements pendant le cycle menstruel

Tableau Comprendre les termes médicaux concernant les troubles du cycle menstruel* Tableau

À l’âge de procréer, le saignement vaginal peut être anormal en cas de règles trop abondantes ou trop faibles, d’une durée trop importante, se produisant trop souvent ou de façon irrégulière. Tout saignement vaginal avant la puberté ou après la ménopause est considéré comme pathologique, jusqu’à preuve du contraire. La plupart des causes de saignement vaginal anormal sont sans gravité.

Les troubles du cycle menstruel comprennent

Les règles irrégulières ou absentes et les saignements vaginaux anormaux ont de nombreuses causes. Chez les femmes en âge de procréer, la grossesse est la cause la plus fréquente. Les médecins évaluent les saignements vaginaux chez les femmes enceintes différemment des saignements vaginaux chez les femmes qui ne sont pas enceintes (voir Saignements vaginaux en début de grossesse et Saignements vaginaux en fin de grossesse).

Certains troubles en rapport avec les organes reproducteurs, mais pas seulement liés au cycle menstruel, peuvent provoquer les mêmes symptômes que les troubles menstruels. À savoir :