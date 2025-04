Antibiotiques

Retrait du tissu môlaire de l’utérus

Les femmes présentant des symptômes d’avortement septique sont immédiatement traitées par des antibiotiques (par exemple, clindamycine plus gentamicine avec ou sans ampicilline), administrés par voie intraveineuse. Dès que possible, le tissu môlaire est retiré chirurgicalement de l’utérus par le vagin (ce que l’on appelle évacuation chirurgicale, en utilisant la dilatation et le curetage [D et C] ou la dilatation et l’évacuation [D et E]).