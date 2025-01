Surveillance de la fréquence cardiaque fœtale pendant le travail et l’accouchement

La fréquence cardiaque du fœtus peut être surveillée des manières suivantes :

Externe : Un fœtoscope (type de stéthoscope) ou un appareil manuel à ultrasons (qui transmet et reçoit les ondes sonores) peut être placé sur l’abdomen de la femme pour surveiller le rythme cardiaque fœtal à intervalles réguliers. Un autre type de dispositif à ultrasons peut être placé sur l’abdomen de la femme pour surveiller la fréquence cardiaque en continu. Les dispositifs qui effectuent une surveillance continue (ce que l’on appelle surveillance électronique fœtale) possèdent généralement également un capteur qui peut détecter et suivre les contractions.

Interne : Une électrode (un petit capteur rond relié à un fil) est insérée par le vagin de la femme et fixée sur le cuir chevelu du fœtus. L’approche interne est généralement utilisée lorsqu’il y a un risque de problèmes pendant le travail ou lorsque les signaux détectés par le dispositif externe ne peuvent pas être enregistrés. Cette approche ne peut être utilisée que lorsque les membranes qui contiennent le fœtus se sont rompues (ceci est appelé « perte des eaux »).

Lorsque la surveillance fœtale électronique continue commence pendant le travail, un test de réactivité fœtale est souvent réalisé. Un test de réactivité fœtale évalue la fréquence cardiaque du fœtus pendant 20 à 40 minutes pour vérifier les caractéristiques spécifiques. Les résultats sont considérés comme réactifs (rassurants) ou non réactifs (non rassurants). Si le résultat n’est pas rassurant, une évaluation plus approfondie du bien-être du fœtus est réalisée, comme un profil biophysique.

Pour un profil biophysique, on utilise l’échographie afin de produire des images du fœtus en temps réel et de l’observer jusqu’à une durée de 30 minutes. Les médecins évaluent la fréquence cardiaque, la quantité de liquide amniotique, la respiration et les mouvements fœtaux, et attribuent un score allant jusqu’à 10.

Sur la base des résultats de ces tests, le médecin pourra autoriser la poursuite du travail ou décider de pratiquer une césarienne.