Children's Hospital of Philadelphia

L’induction du travail est l’utilisation de médicaments pour commencer le travail.

Souvent, quand le travail doit être induit, la femme reçoit de l’ocytocine, un médicament qui provoque des contractions plus fréquentes et plus fortes de l’utérus. Cette ocytocine est identique à l’ocytocine naturelle secrétée par l’hypophyse. L’administration se fait par voie intraveineuse à l’aide d’une pompe électrique, pour contrôler avec exactitude la quantité de médicaments injectée.

Avant de pouvoir provoquer les contractions utérines, le col de l’utérus doit être effacé et prêt à s’ouvrir (se dilater) de façon à ce que l’accouchement puisse avoir lieu. Plusieurs techniques permettent d’effacer et de dilater le col de l’utérus :

Une prostaglandine (composé analogue à une hormone tel que le misoprostol) peut être administrée par voie vaginale.

Une sonde souple et fine (cathéter), au bout de laquelle se trouve un ballonnet, peut être insérée dans le col de l’utérus. Lorsque le ballonnet se gonfle, cela applique une pression douce sur le col de l’utérus et le dilate.

Des tiges d’algues séchées (laminaires) peuvent être insérées dans le col de l’utérus. Les laminaires absorbent les liquides et gonflent, dilatant ainsi le col.

Les raisons d’induire le travail comprennent :

Tension artérielle élevée associée à un taux élevé de protéines dans les urines (prééclampsie)

Signes que le fœtus ne va pas bien (souffrance fœtale)

Parfois, le travail est induit pour des raisons autres qu’un problème de santé. Par exemple, cela peut être le cas lorsqu’une femme a des antécédents d’accouchements rapides. Dans ce cas, le déclenchement du travail permet à la femme d’arriver à temps à l’hôpital ou à la maternité pour accoucher.

Le travail n’est pas provoqué dans les circonstances suivantes :

La femme a fait l’objet de certains types d’interventions chirurgicales impliquant l’utérus, ou de certains types de césariennes.

La femme présente un herpès génital actif.

Le fœtus est dans une position anormale ou est trop grand.

Le placenta est mal placé (placenta prævia ou vasa prævia).

Dès l’induction du travail, la fréquence cardiaque fœtale est surveillée sous monitoring électronique.

Si l’induction n’est pas réussie, l’enfant sera accouché par césarienne.