L’accouchement par césarienne est un accouchement chirurgical au cours duquel on pratique une incision sur l’abdomen et sur l’utérus de la femme.

Aux États-Unis, plus de 30 % des accouchements sont des césariennes.

Les médecins ont recours à la césarienne lorsqu’ils pensent qu’elle est plus sûre que l’accouchement vaginal, que ce soit pour la femme, le bébé ou les deux, comme dans les situations suivantes :

Quand le travail est trop lent

Lorsque le fœtus est dans une position anormale, telle qu’une présentation par le siège (les fesses en premier)

Lorsque la fréquence cardiaque du fœtus est anormale, indiquant une souffrance fœtale

Lorsque les saignements vaginaux sont excessifs, suggérant que le placenta se détache peut-être trop tôt de la paroi utérine (décollement placentaire)

Quand le placenta recouvre le col de l’utérus (placenta prævia)

Lorsque la femme a déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs césariennes par le passé (en général)

Autrefois, les médecins recommandaient une césarienne pour toutes les grossesses suivantes des femmes ayant des antécédents d’accouchement par césarienne. En effet, ils redoutaient que la cicatrice de l’incision pratiquée dans l’utérus ne s’ouvre (rupture utérine) au cours du travail. Cependant, les médecins réalisent aujourd’hui que le risque de rupture est faible après une césarienne si l’incision est pratiquée dans la partie basse de l’utérus et de manière horizontale. Ainsi, si une femme n’a subi qu’une seule césarienne par le passé et si l’incision horizontale a été réalisée dans la partie basse de l’utérus, elle peut choisir d’accoucher par voie basse, aussi appelé tentative d’accouchement vaginal après une césarienne (trial of labor after cesarean, TOLAC). Cependant, si une femme a subi plus d’une césarienne, la plupart des médecins recommandent une césarienne pour toutes les grossesses suivantes. Avant de choisir de tenter une TOLAC, il est essentiel pour la patiente d’en discuter avec son médecin pour évaluer les risques. De nombreux établissements utilisent des listes de vérification pour s’assurer que la femme et son bébé sont de bons candidats pour une TOLAC sûre et réussie.

Si une femme choisit une naissance vaginale après avoir subi une césarienne par le passé, elle devra prévoir d’accoucher dans un établissement équipé pour effectuer une césarienne rapidement, car :

La naissance vaginale ne réussit que chez environ 60 à 80 % des femmes ayant subi une césarienne avec une incision horizontale basse par le passé.

il existe un risque très faible de rupture de l’utérus.

Un obstétricien, un anesthésiste, des infirmiers et parfois un pédiatre sont impliqués dans une césarienne. Des anesthésiques, des médicaments administrés par voie intraveineuse, des antibiotiques et des transfusions sanguines contribuent à réduire les risques associés à la césarienne.

Pour une césarienne, l’incision peut s’effectuer dans la partie supérieure ou inférieure de l’utérus.

Incision inférieure : ce type d’incision est plus fréquent. La partie basse de l’utérus est très fine et moins vascularisée, de sorte que la perte sanguine sera moindre. La cicatrice est en outre plus résistante et risque moins de s’ouvrir lors des accouchements ultérieurs. Une incision basse est généralement horizontale. Une incision verticale n’est pratiquée qu’en présence de certains risques, tels que des anomalies du placenta ou au niveau de la taille ou de la position du fœtus.

Incision haute (classique) : Cette incision est généralement indiquée lorsque le placenta recouvre le col de l’utérus (complication appelée placenta prævia) ou lorsque le fœtus est en position horizontale dans le canal vaginal, quand il s’agit d’un accouchement prématuré ou lorsque le fœtus présente une malformation congénitale.

On encourage la patiente à se lever rapidement après la césarienne afin de diminuer le risque de caillot sanguin à point de départ périphérique (jambes) ou pelvien, migrant ensuite vers les poumons et bloquant ainsi les artères pulmonaires (embolie pulmonaire).

L’accouchement par césarienne provoque ultérieurement une douleur plus généralisée, un séjour hospitalier et une période de récupération plus longs que la naissance par voie basse.