Les causes des saignements vaginaux dépendent de l’âge (voir le tableau Certaines causes de saignement vaginal chez les nourrissons et les enfants).

Les petites filles après la naissance peuvent produire une toute petite quantité de saignement vaginal. Avant la naissance, les œstrogènes de la mère peuvent traverser le placenta. Après la naissance, ces taux élevés d’œstrogènes diminuent rapidement, provoquant parfois un léger saignement vaginal pendant 1 à 2 semaines.

Pendant l’enfance, tout saignement vaginal est anormal. Lorsqu’il se produit, il est le plus souvent causé par :

Présence d’un corps étranger (tel que papier toilette ou jouet) dans le vagin

Lésion ou éventuel abus sexuel

Infections du vagin (vaginite)

Affections dermatologiques de la vulve (telles que dermatite, lichen scléreux)

Le prolapsus (protrusion) de l’urètre est une cause peu fréquente de saignement vaginal chez la petite fille. L’urètre est le canal par lequel l’urine sort de l’organisme, et chez la femme, l’ouverture de l’urètre se situe juste au-dessus de l’orifice vaginal. Avant la puberté, l’urètre féminin est moins bien soutenu et sa muqueuse interne peut dépasser par l’ouverture. Cette protrusion peut provoquer une irritation des tissus et des saignements, parfois accompagnés de douleurs lors de la miction.

Un saignement peut se produire en raison d’affections cutanées de la vulve. Ces saignements peuvent être dus à une inflammation sévère, au frottement de la peau enflammée ou au grattage (en cas de démangeaisons). Une dermatite peut survenir si une réaction allergique ou une inflammation cutanée est provoquée par des substances chimiques qui entrent en contact avec le vagin ou la sphère génitale, ce qui peut entraîner des pertes, une irritation ou des démangeaisons. Ces produits chimiques peuvent être présents dans les lessives, l’eau de javel, les assouplissants, les bains moussants, les savons, les sprays d’hygiène féminine, les douches vaginales, les crèmes vaginales, les serviettes hygiéniques, les sous-vêtements synthétiques, les teintures pour tissus, le papier toilette, les préservatifs, les diaphragmes et les spermicides. De plus, les enfants peuvent développer un lichen scléreux, une affection cutanée peu fréquente qui peut provoquer des plaques blanches prurigineuses sur la vulve.

Les petites filles peuvent également présenter des anomalies hormonales qui provoquent un démarrage trop précoce de la puberté, un trouble appelé puberté précoce. Chez ces petites filles, les règles commencent, les seins se développent et les poils pubiens et axillaires apparaissent plus tôt que la normale.

Dans de rares cas, elles développent un cancer de l’appareil reproducteur, qui peut entraîner des saignements vaginaux.