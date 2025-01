La région pelvienne est la partie inférieure de l’abdomen. La région pelvienne renferme les intestins, les uretères inférieurs et la vessie. Chez la femme, la région pelvienne renferme également les ovaires, les trompes de Fallope, l’utérus et le col de l’utérus. Une masse pelvienne peut se former dans n’importe lequel de ces organes. Les masses pelviennes sont peu fréquentes chez les nourrissons et les jeunes enfants, mais elles peuvent survenir.

Anatomie des organes reproducteurs internes de la femme

Les masses pelviennes chez les nourrissons et les enfants sont abordées ici. Voir Masse pelvienne chez la femme pour une présentation des masses pelviennes chez la femme adulte.

Une masse pelvienne ne provoque pas forcément de symptômes. Certains symptômes pouvant survenir chez les enfants :

Le type le plus fréquent de masse pelvienne chez la femme varie selon le groupe d’âge.

Les nouveau-nés et les nourrissons peuvent présenter un type de masse pelvienne appelé kyste ovarien folliculaire qui peut être provoqué par les hormones transmises au fœtus par la mère pendant la grossesse. Un kyste peut se développer chez le fœtus et peut être détecté au cours d’une échographie de la femme enceinte, ou un kyste peut se former et être détecté après la naissance.

Chez la petite fille, les masses ovariennes peuvent être des kystes ovariens folliculaires ou, dans de rares cas, des tumeurs non cancéreuses (bénignes) ou cancéreuses (malignes).

Les kystes ovariens folliculaires se forment dans des cavités remplies de liquides (follicules) dans les ovaires.

Les masses ovariennes bénignes grossissent lentement et deviennent rarement cancéreuses.

Les tumeurs des cellules germinales se développent dans les cellules qui produisent les ovules et constituent le type le plus fréquent de tumeurs ovariennes chez la petite fille.

Certains kystes et tumeurs libèrent des hormones et peuvent provoquer une puberté précoce.

Évaluation d’une masse pelvienne chez la petite fille Antécédents Le médecin pose des questions sur les symptômes de l’enfant, y compris les symptômes associés à la masse (tels que douleur, pression, saignement vaginal, fièvre). Le médecin pose également des questions sur les antécédents médicaux de l’enfant. Les antécédents médicaux sont obtenus auprès du parent (ou de la personne qui s’en occupe) et de l’enfant, si son âge le permet. Pour le nourrisson, le médecin demande s’il y a eu des complications pendant la grossesse ou à la naissance. Les antécédents familiaux de cancer sont importants. Examen clinique Les médecins réalisent ensuite un examen clinique général. Si un examen pelvien est nécessaire, le médecin parle avec le parent et l’enfant de l’examen afin qu’ils sachent à quoi s’attendre et qu’une relation de confiance se crée entre l’enfant et le médecin. L’objectif de l’examen est d’obtenir les informations nécessaires sans causer de peur ou de gêne inutile à l’enfant. Un examen pelvien externe (de la vulve [lèvres]) et une ouverture du vagin peuvent être réalisés. Si un examen pelvien interne est nécessaire, la petite fille est généralement sous anesthésie afin que l’examen puisse être réalisé sans provoquer de gêne. Anatomie des organes reproducteurs externes de la femme Examens Les informations issues des antécédents médicaux et de l’examen clinique suggèrent souvent une cause et des examens complémentaires qui peuvent être nécessaires. Une imagerie est généralement réalisée à la recherche d’une masse pelvienne. Le premier examen d’imagerie à être réalisé est généralement une échographie pelvienne. Si l’échographie n’est pas concluante, un autre examen d’imagerie, comme l’imagerie par résonance magnétique (IRM), peut être nécessaire. Une numération formule sanguine est réalisée si le médecin soupçonne une infection pelvienne. En cas de pertes vaginales, le médecin prélève un échantillon à l’aide de méthodes adaptées aux petites filles. L’échantillon est analysé à la recherche d’infections vaginales fréquentes. En cas de suspicion d’abus sexuel, un test de dépistage des infections sexuellement transmissibles est réalisé à l’aide d’analyses de sang et d’échantillons d’urine ou vaginaux. En cas de signes de puberté précoce, des examens hormonaux sont réalisés.

Traitement d’une masse pelvienne chez la petite fille Certaines masses pelviennes (par exemple, certains kystes ovariens bénins) peuvent ne pas nécessiter de traitement. Si une tumeur semble cancéreuse, une intervention chirurgicale est réalisée pour évaluer la tumeur et la retirer. Une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour retirer une masse qui arrête ou gêne le flux menstruel normal.