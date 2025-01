Masse pelvienne chez la femme

Le médecin pose des questions à la femme concernant ses symptômes, ses antécédents médicaux et les médicaments qu’elle prend. Les antécédents familiaux de cancer, en particulier de cancer de l’ovaire, de l’utérus, du sein ou colorectal, sont importants. Les médecins posent également des questions sur les antécédents de kystes ovariens, de fibromes utérins et les antécédents ou facteurs de risque d’infections sexuellement transmissibles.

Les médecins réalisent ensuite un examen clinique, notamment un examen de l’abdomen et un examen pelvien. L’examen pelvien comprend l’évaluation de l’anatomie externe (vulve) et interne (vagin, col de l’utérus, utérus, trompes de Fallope, ovaires). Un examen rectal et un examen vaginal peuvent être combinés. Pour cet examen, le clinicien insère l’index dans le vagin et le majeur dans le rectum. Parfois, des masses ou des anomalies dans la partie postérieure du bassin (la partie en direction de la colonne vertébrale) ou dans le tissu entre le vagin et le rectum (périnée) ne peuvent être détectées qu’avec ce type d’examen.

Anatomie des organes reproducteurs externes de la femme

Les informations obtenues à partir des antécédents médicaux et de l’examen clinique suggèrent souvent une cause et des examens complémentaires qui peuvent être nécessaires.

Un test de grossesse urinaire ou sanguin est réalisé chez les femmes en âge de procréer présentant une masse pelvienne. Un test de grossesse est réalisé même si une grossesse est peu probable d’après les règles ou les antécédents sexuels. Une grossesse non diagnostiquée augmente le risque de complications pour la femme ou le fœtus. Si un test de grossesse est positif, la cause la plus probable de la masse est l’augmentation du volume de l’utérus.

Un examen d’imagerie, tel qu’une échographie pelvienne, est souvent réalisé si les médecins soupçonnent une masse pelvienne. (Voir aussi Examens d’imagerie gynécologique.)

Si une masse cervicale est découverte lors de l’examen pelvien, les examens supplémentaires peuvent inclure un frottis et une biopsie.

Chez la femme ménopausée, une évaluation supplémentaire peut être nécessaire, car le risque de masse pelvienne cancéreuse augmente avec l’âge.