Démangeaisons ou pertes vaginales chez la petite fille

Les médecins posent des questions sur les symptômes de l’enfant et de ses antécédents médicaux. Chez le nourrisson, le médecin demande s’il y a eu des complications pendant la grossesse ou à la naissance. Les antécédents médicaux sont obtenus auprès du parent (ou de la personne qui s’en occupe) et de l’enfant, si son âge le permet.

En cas de pertes vaginales, les médecins posent des questions sur :

Leur aspect et odeur

La présence d’autres symptômes (tels que démangeaisons ou douleur)

Les médecins posent également des questions sur d’autres symptômes, tels que des saignements vaginaux, des douleurs, de la fièvre et des frissons.

Les médecins réalisent ensuite un examen clinique général.

Si un examen pelvien est nécessaire, le médecin parle avec le parent et l’enfant de l’examen afin qu’ils sachent à quoi s’attendre et qu’une relation de confiance se crée entre l’enfant et le médecin. L’objectif de l’examen est d’obtenir les informations nécessaires sans causer de peur ou de gêne inutile à l’enfant. Un examen pelvien externe (de la vulve [lèvres]) et une ouverture du vagin peuvent être réalisés. Si un examen pelvien interne est nécessaire, la petite fille est généralement sous anesthésie afin que l’examen puisse être réalisé sans provoquer de gêne.

En cas de pertes vaginales, un échantillon peut être prélevé pour analyse à l’aide de méthodes adaptées aux petites filles.

Les informations issues des antécédents médicaux et de l’examen clinique suggèrent souvent une cause et des examens complémentaires qui peuvent être nécessaires.

En cas de suspicion d’abus sexuels, la documentation est établie sur la base de l’examen clinique et des exigences médicales et légales locales pour les victimes d’agressions sexuelles. La petite fille doit être examinée et recevoir un soutien pendant et après l’évaluation par des professionnels de santé formés.