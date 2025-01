Démangeaisons ou pertes vaginales

Après la ménopause, les taux d’œstrogènes diminuent considérablement. En conséquence, la quantité de pertes normales diminue généralement. Cependant, la chute du taux d’œstrogènes entraîne un amincissement de la paroi du vagin, qui devient plus sèche et fragile. Un vagin fin et sec est plus facilement sujet aux irritations, ce qui entraîne parfois des pertes vaginales anormales. Ces pertes peuvent être fluides et de couleur blanche ou jaune pâle. La sécheresse vaginale peut rendre les rapports sexuels douloureux. La sécheresse vaginale, les douleurs pendant les rapports sexuels, l’urgence urinaire et les infections des voies urinaires sont des symptômes du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Un traitement vaginal à faible dose d’œstrogènes ou de déhydroépiandrostérone peut être utilisé pour traiter ce syndrome.

Muqueuse vaginale (avant et après la ménopause) Image

Cet amincissement rend également certaines infections vaginales plus probables, comme la vaginose bactérienne ou les infections par des levures. Lorsqu’ils sont fins et secs, les tissus du vagin sont plus facilement lésés, ce qui permet à des bactéries cutanées généralement inoffensives de pénétrer les tissus et s’infiltrer sous la peau, provoquant ainsi des infections. Ces infections ne sont généralement pas graves, mais elles peuvent causer une gêne.

Une mobilité réduite due à une maladie ou à une blessure prolongée peut survenir à tout âge. Chez les personnes incontinentes ou alitées, une bonne hygiène peut être difficile. Un manque d’hygiène peut entraîner une inflammation chronique de la sphère génitale, liée à l’irritation provoquée par l’urine et les selles.

Les femmes âgées doivent rapidement consulter un médecin en cas de pertes, en particulier si elles contiennent du sang ou si elles sont marron ou roses (ce qui peut indiquer la présence de sang). Tout saignement vaginal après la ménopause peut être le signe avant-coureur d’un trouble précancéreux (tel qu’un épaississement de la muqueuse utérine) ou d’un cancer et ne doit pas être ignoré.

Les antihistaminiques peuvent soulager les démangeaisons, mais ils doivent être utilisés avec prudence chez les personnes âgées. Beaucoup de ces substances (y compris la diphénhydramine, l’hydroxyzine et la cyproheptadine) provoquent une somnolence, ce qui augmente le risque de chutes. Ainsi, si une femme âgée doit prendre un antihistaminique pendant la journée, elle doit en prendre un qui est moins à même de causer une somnolence, tel que la loratadine, la cétirizine ou la fexofénadine.