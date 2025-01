Techniques de procréation médicalement assistée (PMA)

La fécondation in vitro (FIV) peut être utilisée pour traiter l’infertilité quelle qu’en soit la cause (y compris lorsqu’elle n’est pas identifiée).

La FIV implique généralement ce qui suit :

Stimulation des ovaires : En général, plusieurs types de médicaments sont administrés pour stimuler les ovaires d’une femme afin qu’ils produisent plus d’un ovule. Le létrozole, le clomifène et/ou les gonadotrophines humaines sont utilisés pour stimuler le développement des follicules (sacs dans l’ovaire qui contiennent des ovules). Un agoniste ou un antagoniste de l’hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) est souvent administré pour empêcher le déclenchement de l’ovulation tant que plusieurs ovules ne sont pas arrivés à maturité. Il en résulte qu’un grand nombre d’ovules arrivent en général à maturité. Ensuite, la gonadotrophine chorionique humaine est administrée pour stimuler l’ovulation. Sinon, un agoniste de la GnRH est utilisé pour stimuler l’ovulation chez les femmes présentant un risque élevé de développer un syndrome d’hyperstimulation ovarienne. Dans certains cas, un ovule qui se développe normalement au cours d’un cycle menstruel (c’est-à-dire sans l’utilisation de médicaments de fertilité) est utilisé lors d’une FIV.

Récupération des ovules libérés : Environ 34 heures plus tard, une procédure est réalisée pour extraire les ovules des ovaires. Un professionnel de soins de santé, guidé par une échographie, insère une aiguille par voie vaginale jusqu’à l’ovaire et prélève plusieurs ovules qui ont grossi et se sont développés. Parfois, les ovules sont retirés au moyen d’une petite sonde (laparoscope) insérée à travers une petite incision juste en dessous de l’ombilic.

Fécondation des ovules : Dans un laboratoire spécialisé dans la fertilité, les ovules sont placés dans une boîte de culture avec les spermatozoïdes sélectionnés comme étant les plus actifs, de sorte que la fécondation puisse se produire. Parfois, un seul spermatozoïde est injecté dans chaque ovocyte (injection intracytoplasmique de spermatozoïdes), en particulier si la production de spermatozoïdes est anormale chez le partenaire masculin de la femme.

Croissance des embryons qui en résultent : après l’ajout du sperme, on laisse les ovules se développer pendant 2 à 5 jours.

Implantation des embryons dans l’utérus : Un ou plusieurs des embryons obtenus sont transférés de la boîte de culture dans l’utérus par l’introduction d’un tube dans le vagin et le col de l’utérus. Le nombre d’embryons implantés est déterminé par l’état des embryons, la probabilité de succès du traitement et les préférences des futurs parents. Les embryons sont généralement implantés 2 à 6 jours après la fécondation.

En raison de l’amélioration du traitement de la stérilité et de la préférence pour n’avoir qu’un seul bébé, un seul embryon est souvent utilisé à chaque transfert. S’il y a d’autres embryons, ils peuvent être congelés pour être utilisés plus tard si la grossesse ne survient pas ou pour de futures grossesses.

Les chances d’avoir un bébé par fécondation in vitro dépendent de nombreux facteurs mais l’âge de la femme est déterminant en soi. Aux États-Unis, les chances de développer une grossesse réussie pour chaque ovule récupéré sont estimées à environ 45 % pour les femmes de moins de 35 ans, et à un peu plus de 9 % pour les femmes âgées de 41 à 42 ans. Chez les femmes de plus de 42 ans, l’utilisation d’ovules d’une autre femme (donneuse) est recommandée, car le taux de naissance vivante avec ses propres ovules est très faible (environ 3 %).

Le plus grand risque de la fécondation in vitro est :

Avoir une gestation multiple (par ex. des jumeaux ou des triplés)

Une gestation multiple comporte des risques accrus pour la femme et le fœtus (et finalement pour les nouveau-nés). Les complications peuvent être liées à la grossesse. Par exemple, la femme peut développer de l’hypertension artérielle ou du diabète, ou présenter des saignements excessifs. Il existe un risque plus élevé de fausse couche, d’accouchement prématuré et de faible poids à la naissance. En raison de ces complications potentielles, les médecins ne transfèrent qu’un seul embryon ou un petit nombre d’embryons vers l’utérus.

Les anomalies congénitales sont légèrement plus courantes chez les bébés conçus par FIV. Toutefois, les experts ne peuvent affirmer si la raison de ces malformations est liée ou non à la technique employée ou aux problèmes de fertilité rendant la FIV nécessaire. En outre, des millions de bébés ont été conçus par FIV, et l’immense majorité d’entre eux n’ont présenté aucune malformation congénitale.