Problèmes d’infertilité liés à la glaire cervicale

Une glaire cervicale anormale peut empêcher les spermatozoïdes de pénétrer dans l’utérus, mais ce problème est rarement une cause majeure d’infertilité.

Les problèmes de glaire cervicale ne sont généralement pas une cause majeure d’infertilité, mais ils peuvent être un facteur chez les femmes qui ont une infection cervicale ou du tissu cicatriciel dans le col de l’utérus (sténose cervicale).

Les médecins réalisent un examen pelvien pour rechercher une infection et un rétrécissement ou une fermeture du canal cervical en raison de tissu cicatriciel.

Les infections et le tissu cicatriciel sont traités, le cas échéant.

La glaire cervicale est sécrétée par des glandes dans le col de l’utérus (partie inférieure de l’utérus qui mène au vagin). Normalement, cette glaire est épaisse et impénétrable pour les spermatozoïdes jusqu’au moment de la libération d’un ovule (ovulation). Elle devient ensuite fluide et élastique juste avant l’ovulation (car le taux d’œstrogènes augmente). Il en résulte que les spermatozoïdes pénètrent dans l’utérus à travers cette glaire et parviennent au niveau des trompes où peut avoir lieu la fécondation.

Certaines femmes utilisent des méthodes de contrôle de fertilité pour prévenir une grossesse ou essayer de tomber enceintes. Ces méthodes comprennent la vérification quotidienne de la glaire cervicale pour détecter le moment de l’ovulation.

Une glaire anormale peut :

Ne pas changer comme elle le fait normalement lors de l’ovulation, ce qui rend la grossesse peu probable

Permettre le passage de bactéries présentes dans le vagin, généralement celles qui provoquent une infection du col de l’utérus (cervicite), dans l’utérus, aboutissant parfois à la destruction des spermatozoïdes

Contenir des anticorps dirigés contre les spermatozoïdes, ce qui les détruit avant qu’ils n’atteignent l’ovule (un problème rare)

Cependant, les problèmes de glaire cervicale nuisent rarement de manière significative à la fertilité, sauf chez les femmes qui ont une infection cervicale chronique ou un canal cervical rétréci ou fermé (ce que l’on appelle sténose cervicale) à cause de tissu cicatriciel. (Le canal cervical est le canal du col de l’utérus par lequel les spermatozoïdes entrent et l’écoulement sanguin menstruel sort de l’utérus) Le tissu cicatriciel est généralement causé par une intervention chirurgicale, telle que celle réalisée pour traiter une anomalie précancéreuse du col de l’utérus (dysplasie cervicale).

Diagnostic des problèmes concernant la glaire cervicale Examen clinique Le médecin réalise un examen pelvien pour détecter un rétrécissement ou une fermeture du col de l’utérus et la présence d’infections. Si la femme présente un écoulement vaginal anormal (qui peut indiquer une infection) ou présente un risque d’infection cervicale, un échantillon de l’écoulement est prélevé au niveau du col de l’utérus à l’aide d’un écouvillon et est analysé pour détecter la présence éventuelle d’une gonorrhée ou d’une infection à Chlamydia.