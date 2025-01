Problèmes d’infertilité liés à l’ovulation

Un enregistrement du moment des règles

Kit de prédiction de l’ovulation à faire chez soi

Parfois, relevé quotidien de la température corporelle

Échographie

Analyses de sang ou d’urine

Les médecins demandent aux femmes de décrire leurs règles (historique menstruel), y compris la fréquence des règles et leur durée. En fonction des informations fournies, il peut être en mesure de déterminer si la femme ovule ou non.

La méthode la plus précise qui peut être réalisée à domicile est un kit de prédiction de l’ovulation, mais ils ne sont pas exacts à 100 %, de sorte que certaines ovulations peuvent passer inaperçues. Ce kit détecte une augmentation du taux d’hormone lutéinisante dans l’urine dans les 24 à 36 heures qui précèdent l’ovulation. Pour obtenir un résultat plus précis, certains kits mesurent également les sous-produits de l’œstrogène. L’urine est analysée pendant plusieurs jours consécutifs au milieu du cycle menstruel.

Une autre méthode pour repérer l’ovulation consister à relever sa température quotidienne au repos (température corporelle basale). Le meilleur moment est en général immédiatement après le réveil et avant de sortir du lit. Un abaissement de la température corporelle basale indique une ovulation imminente. Dans la mesure du possible, il lui est demandé d’utiliser un thermomètre pour la température corporelle basale conçu pour les femmes qui essaient d’être enceintes ou un thermomètre digital ou au mercure peut être utilisé. Une élévation de la température supérieure à 0,5 °C ou plus indique en général que l’ovulation a eu lieu. Cependant, cette méthode prend beaucoup de temps et n’est ni fiable ni précise.

Le médecin peut déterminer avec précision la survenue ou non de l’ovulation, et sa date. Les méthodes incluent :

Échographie

Mesure du taux de progestérone dans le sang, ou du taux de l’un de ses sous-produits dans l’urine

Une augmentation nette des taux de progestérone ou de ses sous-produits indique que l’ovulation a eu lieu.

Le médecin peut réaliser d’autres analyses pour vérifier les troubles qui provoquent les problèmes d’ovulation. Par exemple, il peut mesurer les taux de testostérone dans le sang pour vérifier le syndrome des ovaires polykystiques.