Présentation de l’infertilité

Traitement de la cause

Parfois, des médicaments

Parfois, des techniques de procréation médicalement assistée

Apporter des modifications pour supprimer ou réduire l’effet des facteurs de risque, tels que le sevrage tabagique

Même lorsqu’aucune cause spécifique de stérilité ne peut être identifiée, les futurs parents peuvent tout de même bénéficier d’un traitement. Dans ce cas, on donne à la femme des médicaments qui vont stimuler l’ovulation et la libération de plusieurs ovules ; ces médicaments sont appelés médicament contre la stérilité. Ils incluent par exemple le clomifène, le létrozole et les gonadotrophines humaines. Ces médicaments sont particulièrement utiles aux femmes qui ont des problèmes d’ovulation.

Comme alternative, les médecins peuvent utiliser des techniques de procréation médicalement assistée (PMA), comme

L’insémination intra-utérine implique de sélectionner uniquement les spermatozoïdes les plus actifs, puis de les placer directement dans l’utérus.

La fécondation in vitro (FIV), qui consiste à stimuler les ovaires, à récupérer les ovules matures, à les féconder avec du sperme dans des boîtes de culture (in vitro), à faire croître les embryons dans la culture et à implanter un ou plusieurs embryons dans l’utérus de la femme

Les médicaments contre la stérilité et les techniques de procréation médicalement assistée peuvent entraîner une grossesse multiple (par ex. des jumeaux ou des triplés).

Les personnes présentant une stérilité peuvent également apporter des modifications afin de minimiser certains facteurs de risque. Par exemple, il est recommandé d’arrêter de fumer pour les fumeurs, de perdre du poids pour les patients en surpoids, de ne pas consommer d’alcool ou de consommer de l’alcool de façon modérée, et de consommer un régime équilibré (avec des vitamines si nécessaire).

Lorsqu’un couple est soumis à un traitement contre l’infertilité, l’un des partenaires ou les deux peuvent éprouver des sentiments de frustration, des chocs émotionnels, des sentiments de culpabilité et de ne pas être à la hauteur. Leurs sentiments peuvent osciller entre espoir et désespoir. Se sentant isolés et dans l’incapacité de communiquer, ils peuvent devenir coléreux, en vouloir l’un à l’autre, aux membres de la famille, à leurs amis ou au médecin. Ce stress émotionnel peut alors déclencher de la fatigue, de l’anxiété, des troubles du sommeil, de l’alimentation et une incapacité à se concentrer. De plus, la charge financière et l’engagement en termes de temps requis pour le diagnostic et le traitement peuvent engendrer des conflits au sein du couple.

La gestion du stress lié au traitement de la stérilité peut être améliorée si les deux partenaires sont impliqués dans le processus et reçoivent des informations sur le processus de traitement (y compris le temps nécessaire). Savoir à quoi s’attendre et quelles sont les chances de succès peut aider les futurs parents à faire face au stress.

Quelques questions à poser avant ou pendant le traitement :

Quand mettre fin au traitement

Quand demander un deuxième avis

Quand envisager l’adoption

Par exemple, si aucune grossesse n’est survenue au bout de 3 ans d’essais infructueux, ou si après 2 ans de traitement contre l’infertilité, les chances de grossesse sont très faibles.

Les assistances psychosociales, telles que celles des groupes de soutien comme RESOLVE et Family Equality, peuvent également être utiles.