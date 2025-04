Infertilité inexpliquée

Les femmes ont les mêmes chances de grossesse (près de 65 %) si le traitement inefficace par clomifène et HCG est suivi de l’administration de gonadotrophines et de HCG ou s’il est suivi immédiatement d’une fécondation in vitro. Toutefois, les femmes tombent enceintes plus rapidement et sont moins susceptibles d’être enceintes de trois fœtus ou plus lorsque la fécondation in vitro est effectuée immédiatement après un traitement inefficace par clomifène. Ainsi, si le clomifène plus l’insémination intra-utérine sont inefficaces, l’étape suivante est souvent la fécondation in vitro.

Certaines preuves suggèrent que les femmes de plus de 38 ans présentant une infertilité non expliquée conçoivent plus rapidement lorsqu’une fécondation in vitro est réalisée plutôt que de procéder à une stimulation ovarienne contrôlée.