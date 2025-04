Fausse couche récurrente

Le problème à l’origine des fausses couches à répétition peut se situer au niveau de la femme, de l’homme, du fœtus ou du placenta.

Chez la femme, les problèmes fréquents qui provoquent des fausses couches récurrentes comprennent :

Si la femme souffre d’une maladie dans le cadre de laquelle des caillots sanguins se forment trop facilement (comme le syndrome des antiphospholipides), elle peut présenter des fausses couches récurrentes qui surviennent après 10 semaines de grossesse. Cela peut être dû à des caillots sanguins qui endommagent le placenta et diminuent ainsi le flux de nutriments de la femme au fœtus.

La fausse couche est plus fréquente si une précédente grossesse s’est déjà soldée par une fausse couche. Plus une femme a subi de fausses couches, plus le risque d’en subir une autre est élevé. Le risque de nouvelle fausse couche dépend également de la cause de la fausse couche, mais dans l’ensemble, les femmes qui ont subi plusieurs fausses couches ont une chance sur quatre de faire une fausse couche lors d’une grossesse ultérieure.

Les troubles chromosomiques chez un partenaire masculin peuvent également provoquer des fausses couches récurrentes. Certaines anomalies du sperme augmentent le risque de fausse couche. On ignore si l’âge avancé (plus de 35 ans) du partenaire masculin augmente le risque de fausse couche.

Chez le fœtus, les causes fréquentes comprennent :

Anomalies chromosomiques ou génétiques

Anomalies structurelles (malformations congénitales)

Les anomalies chromosomiques chez le fœtus pourraient provoquer 50 % des fausses couches. Les fausses couches dues à des anomalies chromosomiques sont plus fréquentes en début de grossesse.

Les problèmes placentaires comprennent des troubles chroniques mal contrôlés, tels que le lupus érythémateux systémique (lupus) et l’hypertension artérielle chronique.

La cause des fausses couches récurrentes ne peut pas être déterminée chez près de la moitié des femmes.