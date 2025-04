Children's Hospital of Philadelphia

La mastite est une inflammation douloureuse du sein, habituellement accompagnée d’une infection.

Une mastite peut se produire après l’accouchement, en général pendant les 6 premières semaines et quasi systématiquement chez les femmes qui allaitent. Plus rarement, les infections mammaires surviennent après une blessure ou une intervention chirurgicale. Le fait d’être diabétique ou de prendre des corticoïdes augmente le risque d’infections mammaires.

Si l’enfant n’est pas positionné correctement durant la tétée, des crevasses et des douleurs peuvent apparaître. La mastite est différente de la douleur et de la fissuration des mamelons qui accompagnent fréquemment les premiers jours d’allaitement. En cas de gerçure des mamelons ou de la peau environnante, les bactéries la traversent et pénètrent dans les canaux galactophores ce qui provoque une infection.

Une fièvre plusieurs semaines après le début de l’allaitement est souvent due à une mastite.

Un sein infecté apparaît en général rouge, gonflé, chaud et douloureux. Il est possible qu’une partie du sein seulement soit rouge et douloureuse.

Dans de rares cas, les infections mammaires entraînent la formation de poches de pus (abcès mammaire). La zone autour de l’abcès enfle et du pus peut suinter du mamelon.

Le diagnostic repose sur l’examen clinique.

