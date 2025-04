Présentation de la contraception

NYU Grossman Long Island School of Medicine

La contraception désigne le fait d’empêcher l’ovulation (le fait d’arrêter la libération d’un ovule par les ovaires) ou le fait d’empêcher la fécondation d’un ovule par un spermatozoïde (conception) ou l’adhésion de l’ovule fécondé à la muqueuse de l’utérus (nidation).

Le saviez-vous ?

La contraception est utilisée pour éviter une grossesse. Les méthodes contraceptives peuvent être temporaires (par exemple, pilules contraceptives ou dispositif intra-utérin) ou définitives (pour prévenir définitivement toute grossesse, par exemple, vasectomie ou stérilisation par ligature des trompes). L’avortement est une interruption de grossesse. Il permet d’interrompre une grossesse non désirée, lorsque la contraception échoue ou lorsqu’aucune contraception n’a été utilisée.

Il existe de nombreux moyens de contraception, mais aucun n’est totalement efficace et certains sont plus fiables que d’autres. Leur efficacité dépend souvent de la méthode utilisée et du degré de respect des instructions d’utilisation. Ainsi, l’efficacité d’une méthode contraceptive peut être décrite de deux manières :

Dans quelle mesure elle permet de prévenir une grossesse lorsqu’elle est utilisée comme le font la plupart des personnes (utilisation classique)

Dans quelle mesure elle permet de prévenir une grossesse lorsqu’elle est utilisée de manière parfaitement conforme aux instructions (utilisation parfaite)

Par exemple, les contraceptifs oraux (pilules contraceptives) sont très efficaces si une femme les prend tous les jours (utilisation parfaite). Cependant, le fait d’oublier de prendre quelques comprimés (utilisation classique) réduit leur efficacité. À l’inverse, une fois insérés, les dispositifs intra-utérins (DIU) ne nécessitent plus aucune intervention jusqu’à leur remplacement. Ainsi, l’utilisation classique est généralement similaire à l’utilisation parfaite. Les personnes ont tendance à suivre plus attentivement les instructions lorsqu’elles s’habituent à une méthode. Par conséquent, la différence entre l’efficacité avec une utilisation parfaite et avec une utilisation classique diminue souvent avec le temps.

Parallèlement à son degré d’efficacité, chaque méthode contraceptive présente d’autres avantages et inconvénients. Le choix de la méthode dépend des préférences de chacun, de la fiabilité souhaitée et de critères médicaux.

Malgré un taux de grossesse plus élevé associé à l’utilisation du préservatif par rapport à d’autres méthodes, les préservatifs (principalement en latex et synthétiques) offrent une protection contre toutes les infections sexuellement transmissibles (IST) courantes, y compris l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Dans le cadre des pratiques sexuelles à moindre risque, les préservatifs doivent être utilisés même lorsqu’une autre méthode contraceptive est également utilisée.

En cas de rapports non protégés, une contraception d’urgence peut permettre de prévenir une grossesse non prévue. La contraception d’urgence ne doit pas être utilisée comme une méthode de contraception de routine.

