Méthodes de contraception reposant sur la connaissance des périodes de fertilité

La méthode du calendrier (également appelée méthode des jours fixes) ne peut être utilisée que par les femmes ayant des menstruations régulières. Les femmes peuvent utiliser un collier de cycle ou un autre outil (comme une application de suivi du cycle menstruel) pour les aider à suivre leur période de fertilité. Ces colliers ont un code couleur et chaque perle représente un jour du cycle. Pour utiliser une application de suivi, la femme entre la date à laquelle ses dernières règles ont commencé, la durée des règles et la durée moyenne de leur cycle. Ces informations aident la femme à identifier le moment où l’ovulation est la plus susceptible de se produire, généralement le 14e jour du cycle menstruel.

Pour établir la période d’abstinence, la femme retranche respectivement 18 et 11 jours au cycle menstruel le plus long et au plus court, en considérant les 12 derniers cycles. Par exemple, si les cycles durent de 26 à 29 jours, il faut éviter les rapports du jour 8 (26 moins 18) au jour 18 (29 moins 11) de chaque cycle. Plus la longueur du cycle varie, plus la période d’abstinence est longue. Le premier jour des règles est considéré comme le jour 1.