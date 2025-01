Une contraception d’urgence peut être utilisée pour éviter une grossesse pendant une courte période après des rapports sexuels non protégés.

La contraception d’urgence restreint les possibilités de grossesse après un rapport non protégé, y compris lorsque ce rapport a lieu à un moment proche de l’ovulation, quand la conception est la plus probable. Dans l’ensemble, la probabilité de grossesse est d’environ 5 % après un rapport non protégé, mais à proximité de l’ovulation, elle est d’environ 20 % à 30 %. Plus la contraception d’urgence est prise tôt, plus elle a de chances d’être efficace.

Les contraceptions d’urgence disponibles comprennent des médicaments par voie orale et le dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre. Ces médicaments (« pilules du lendemain ») comprennent le lévonorgestrel, l’acétate d’ulipristal et les contraceptifs oraux œstroprogestatifs (œstrogènes plus lévonorgestrel). Tous inhibent ou retardent l’ovulation. Ils sont plus fréquemment utilisés comme contraception d’urgence que les DIU, bien que le dispositif intra-utérin au cuivre soit la forme de contraception d’urgence la plus efficace. Le DIU au cuivre empêche l’ovule fécondé de s’implanter dans l’utérus.

Insertion d’un DIU au cuivre : Pour être efficace, le DIU doit être inséré dans les 5 jours suivant le rapport non protégé ou, si la date de l’ovulation peut être estimée, dans les 5 jours suivant l’ovulation (libération de l’ovule). La probabilité de grossesse après l’insertion du DIU est de 0,1 %, soit la même que lorsque le DIU est utilisé comme contraception régulière. Par ailleurs, une fois inséré, le DIU peut être laissé en place comme contraception à long terme pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. Le poids n’a aucun impact sur l’efficacité du DIU au cuivre en tant que contraception d’urgence. Ainsi, chez les femmes atteintes d’obésité qui souhaitent fortement éviter toute grossesse, le DIU au cuivre est la méthode à privilégier pour la contraception d’urgence.

Insertion d’un DIU libérant une dose élevée de lévonorgestrel : Pour être efficace, ce DIU doit être inséré dans les 5 jours suivant le rapport non protégé ou, si la date de l’ovulation peut être estimée, dans les 5 jours suivant l’ovulation. Le risque de grossesse après l’insertion de ce DIU est de 0,3 %.

Acétate d’ulipristal : Une dose de ce médicament est prise. Il est plus efficace que le lévonorgestrel. Il doit être pris dans les 5 jours (120 heures) après un rapport sexuel non protégé. La probabilité de grossesse est d’environ 1,5 %. L’acétate d’ulipristal est plus efficace que le lévonorgestrel chez les femmes atteintes d’obésité, mais l’obésité diminue son efficacité. Une ordonnance est nécessaire. Après la prise d’acétate d’ulipristal, il convient d’attendre 6 jours avant d’utiliser un contraceptif hormonal contenant un progestatif. Il est recommandé d’utiliser une méthode contraceptive complémentaire (comme un préservatif) pendant 7 jours après l’instauration de la contraception hormonale.

Lévonorgestrel par voie orale : Le lévonorgestrel est le médicament le plus fréquemment utilisé. Il s’agit d’un progestatif souvent pris à des doses plus faibles pour la contraception. Il est possible d’en prendre une dose, suivie d’une autre dose 12 heures plus tard, ou bien d’en prendre une dose plus élevée. La probabilité de grossesse est d’environ 2 à 3 %. Cependant, la contraception d’urgence par lévonorgestrel peut être moins efficace chez les femmes obèses. Plus la dose est prise rapidement, plus elle est efficace. Le médicament doit être pris dans les 5 jours (120 heures) suivant le rapport sexuel non protégé (mais il est moins efficace s’il est pris après 3 jours). Aux États-Unis, ces pilules sont en vente libre dans le commerce et peuvent être utilisés par toutes les femmes qui ont eu un rapport non protégé, quel que soit leur âge. Une contraception hormonale peut être instaurée en même temps. Il est recommandé d’utiliser une méthode complémentaire (comme un préservatif) pendant 7 jours après l’instauration de la contraception hormonale.

Méthode de Yuzpe : Dans le cadre de cette méthode, un contraceptif oral œstroprogestatif (contenant une forme d’œstrogènes appelée éthinylestradiol et du lévonorgestrel) est utilisé, mais il est légèrement moins efficace que le lévonorgestrel ou l’acétate d’ulipristal. Deux pilules sont prises, suivies de deux pilules supplémentaires 12 heures plus tard, mais dans les 72 heures suivant le rapport sexuel non protégé. Une dose élevée d’œstrogènes est utilisée. La forte dose administrée provoque souvent des nausées, et parfois des vomissements. Le médecin pourra recommander des médicaments pour prévenir les nausées et les vomissements. Cette méthode est moins efficace que les autres méthodes et n’est utilisée que lorsque les femmes n’ont pas accès à d’autres méthodes. Une contraception hormonale peut être instaurée en même temps. Il est recommandé d’utiliser une méthode complémentaire (comme un préservatif) pendant 7 jours après l’instauration de la contraception hormonale.

Un test de grossesse est réalisé 2 à 3 semaines après l’utilisation d’une contraception d’urgence pour s’assurer que la femme n’est pas enceinte. La reprise des règles et un test de grossesse négatif confirment que la femme n’est pas enceinte.