Contraception définitive

La minilaparotomie est parfois réalisée à la place d’une stérilisation par ligature des trompes par laparoscopie, généralement lorsque la femme souhaite une contraception permanente peu après un accouchement.

Une anesthésie générale, régionale ou locale est pratiquée. La patiente ne doit pas séjourner à l’hôpital plus longtemps que la durée habituelle pour un accouchement. Le médecin pratique une petite incision (d’environ 1 à 3 pouces) dans l’abdomen, puis retire généralement une partie de chaque trompe. Comparativement à la cœlioscopie, la minilaparotomie est plus douloureuse et demande plus de temps de récupération.