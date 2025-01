Avortement

Le contenu de l’utérus est retiré par voie vaginale. Des techniques différentes sont employées suivant l’âge gestationnel. À savoir :

Dilatation et curetage (D et C) avec aspiration

Dilatation et évacuation (D et E)

La dilatation fait référence à l’ouverture du col de l’utérus. Différents types de dilatateurs peuvent être utilisés, selon la durée de la grossesse et le nombre d’enfants nés précédemment. Pour réduire le risque de lésions du col de l’utérus lors de la dilatation, on peut utiliser des substances qui absorbent les liquides, comme les tiges d’algues séchées (laminaires) ou un dilatateur de synthèse. Les laminaires sont introduites dans l’ouverture du col de l’utérus et restent en place pendant au moins 4 heures, parfois toute la nuit. Les dilatateurs absorbent une grande quantité de liquides corporels et gonflent, dilatant ainsi le col de l’utérus. Des médicaments, tels que le misoprostol (une prostaglandine), permettent aussi de dilater le col de l’utérus.

En général, pour les grossesses de moins de 14 semaines, une procédure de dilatation et curetage (D et C) avec aspiration est utilisée. Un spéculum est utilisé dans le vagin pour permettre au médecin de voir le col de l’utérus. Un anesthésique local (comme de la lidocaïne) est injecté dans le col de l’utérus pour limiter la gêne, puis le col de l’utérus est dilaté. Ensuite, un tube souple attaché à un dispositif d’aspiration est inséré dans l’utérus pour évacuer le fœtus et le placenta. Le dispositif d’aspiration peut être une seringue ou un instrument manuel similaire, ou une machine d’aspiration électrique. Parfois, un petit instrument tranchant semblable à une cuillère (curette) est inséré pour retirer tout tissu restant. Cette procédure est réalisée délicatement, afin de réduire le risque de cicatrices et d’infertilité.

Pour les grossesses de 14 à 24 semaines, une procédure de dilatation et évacuation (D et E) est généralement réalisée. Après avoir dilaté le col de l’utérus, une aspiration associée à une extraction par forceps permet d’extraire le fœtus et le placenta. Une curette pointue peut être utilisée doucement pour s’assurer que tous les produits de conception ont été retirés.

Si la femme souhaite prévenir une grossesse future, une contraception peut être initiée dès que l’avortement est terminé, par exemple grâce à l’insertion d’un dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre ou libérant du lévonorgestrel.