Présentation des maladies du sein

Les examens d’imagerie sont utilisés pour :

Vérifier la présence d’anomalies mammaires avant qu’elles ne soient remarquées par la femme ou son médecin (dépistage du cancer du sein)

Évaluer les anomalies qui ont été détectées, notamment en cas de nodule mammaire découvert lors de l’examen médical

La mammographie consiste à prendre des radiographies des deux seins pour rechercher la présence d’anomalies. Une faible dose de radiations est utilisée. Seuls environ 10 à 15 % des anomalies détectées lors d’une mammographie sont dues à un cancer.

Les experts s’accordent sur le fait que le dépistage du cancer du sein doit être pratiqué chez toutes les femmes. Cependant, les experts ne sont pas d’accord sur :

Quand doit débuter le dépistage systématique

La fréquence du dépistage systématique

Quand (ou si) le dépistage systématique doit être arrêté

Le dépistage peut inclure :

Mammographie

Examen des seins par un professionnel de santé

Imagerie par résonance magnétique (IRM) pour les patients à haut risque

La mammographie de dépistage est généralement commencée entre 40 et 50 ans (voir l’encadré Cancer du sein : quand commencer le dépistage ?). Elle est réalisée une fois par an ou tous les deux ans. Les experts ont différentes recommandations concernant le moment auquel commencer une mammographie de routine. Certains spécialistes recommandent de commencer à l’âge de 50 ans, car la mammographie de dépistage est plus précise chez les femmes de plus de 50 ans. Les mammographies systématiques peuvent être arrêtées après 75 ans, selon l’espérance de vie de la patiente et sa volonté de poursuivre les dépistages ou non.

Les types de tissus mammaires affectent la capacité de la mammographie à détecter une anomalie. Le sein contient du tissu fibroglandulaire (composé de tissu fibreux et de glandes) et du tissu adipeux. Avec l’âge, la quantité de tissu adipeux dans les seins augmente et la quantité de tissu fibroglandulaire diminue. Les anomalies adjacentes au tissu adipeux sont plus faciles à détecter avec une mammographie. C’est pourquoi une mammographie devient plus précise après 50 ans.

Certaines femmes ont des seins denses. Le fait d’avoir des seins denses signifie que les femmes ont plus de tissu fibroglandulaire et moins de tissu adipeux. Les anomalies des seins denses sont plus difficiles à détecter à la mammographie. De plus, les femmes dont les seins sont denses présentent un risque accru de cancer du sein. Par conséquent, ces femmes peuvent nécessiter des examens supplémentaires, tels qu’une échographie mammaire, une mammographie tridimensionnelle (tomosynthèse) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM).

La mammographie peut être utilisée dans les buts suivants :

Fournir des images de toutes les anomalies (comme une tumeur ou un abcès) et des tissus entourant l’anomalie

Fournir des images des ganglions lymphatiques à la recherche d’anomalies

Aider les médecins à déterminer où insérer une aiguille de biopsie dans le tissu anormal

Après l’intervention chirurgicale, aider les médecins à déterminer si la totalité des tumeurs a été retirée

Une mammographie peut également être réalisée si la femme ou le médecin découvre un nodule en palpant les seins ou si la femme présente une douleur au niveau d’un sein ou un écoulement dans un mamelon.

L’échographie peut également être utilisée dans les buts suivants :

Fournir la première image des anomalies détectées lors d’un examen des seins chez les femmes de moins de 30 ans

Fournir des informations supplémentaires sur les anomalies détectées par imagerie par résonance magnétique (IRM) ou mammographie ; par exemple, l’échographie peut montrer si les nodules sont solides ou remplis de liquide (les nodules remplis de liquide, appelés kystes, sont rarement malins)

Aider les médecins à déterminer où insérer une aiguille de biopsie dans le tissu anormal

Identifier les ganglions lymphatiques anormaux qui peuvent nécessiter une biopsie

Déterminer le stade du cancer du sein

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) peut être utilisée aux fins suivantes :

Évaluer les résultats anormaux à l’examen des seins ou obtenus avec d’autres examens d’imagerie

Lorsqu’un cancer du sein est diagnostiqué, déterminer le nombre de tumeurs et leur taille, en particulier chez les femmes dont le tissu mammaire est dense

Identifier les ganglions lymphatiques anormaux et faciliter ainsi la classification du cancer du sein

Ces informations peuvent aider les médecins à planifier une chirurgie ou d’autres traitements pour traiter le cancer du sein.