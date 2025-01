Nodules mammaires

Le médecin pose à la femme des questions sur le nodule, telles que : depuis quand le nodule est présent, s’il apparaît puis disparaît, et s’il est douloureux. Le médecin interroge également la femme concernant les autres symptômes éventuels, tels qu’un écoulement du mamelon et des symptômes généraux tels qu’une perte de poids, une fatigue et des douleurs osseuses. Il l’interroge concernant ses antécédents familiaux et médicaux, y compris un diagnostic antérieur de cancer du sein et des facteurs de risque de développer un cancer du sein.

Les médecins réalisent ensuite un examen des seins (voir Dépistage). Le médecin inspecte le sein, à la recherche d’anomalies, de modifications cutanées et d’un écoulement mamelonnaire. Il palpe aussi le nodule pour déterminer

Sa taille

S’il est dur ou souple

S’il est lisse ou irrégulier

S’il est douloureux

S’il bouge librement ou s’il est collé à la peau ou à la paroi thoracique

Les nodules douloureux et caoutchouteux chez les plus jeunes femmes correspondent généralement à des changements fibrokystiques, en particulier si la femme a déjà eu des nodules semblables auparavant.

Le médecin détermine si les seins sont de la même taille et ont la même forme, et recherchent d’éventuelles anomalies dans les seins, en particulier des signes avant-coureurs. Le cancer est plus probable si des signes avant-coureurs sont détectés.

Le médecin examine également les ganglions lymphatiques au niveau des aisselles et au-dessus des clavicules à la recherche de ganglions lymphatiques hypertrophiés ou douloureux.