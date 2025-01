Les kystes mammaires correspondent à des tumeurs bénignes en forme de sacs et remplies de liquide qui se développent dans un ou les deux seins.

(Voir aussi Présentation des maladies du sein et Nodules mammaires.)

Les kystes mammaires sont couramment observés. Chez certaines femmes, des kystes se développent fréquemment, parfois avec d’autres modifications du tissu fibroglandulaire (composé de tissu conjonctif fibreux et de glandes) dans le sein. Les kystes qui s’accompagnent de ces changements (y compris la douleur et les nodules généraux) sont appelés changements fibrokystiques.

La cause de leur développement est inconnue, bien qu’il semble que des lésions traumatiques puissent jouer un rôle contributif.

Les seins Vidéo

Ils peuvent être de très petites tailles ou atteindre un diamètre de plusieurs centimètres.

Parfois, ils sont associés à des douleurs mammaires. Pour soulager la douleur, le médecin peut ponctionner le liquide présent à l’intérieur du kyste à l’aide d’une fine aiguille (ce que l’on appelle aspiration). Le liquide est examiné au microscope pour vérifier l’absence de cancer uniquement dans les cas suivants :

Le liquide est trouble ou contient du sang

La quantité de liquide obtenu est faible

Le nodule est toujours présent après l’aspiration

Sinon, la femme est contrôlée dans les 4 à 8 semaines qui suivent. Si le kyste n’est plus palpable, il est considéré comme non cancéreux. S’il s’est redéveloppé, il est de nouveau ponctionné et le liquide est examiné au microscope. Si le kyste réapparaît une troisième fois ou s’il est encore présent après la ponction, on procède à une biopsie.

Dans de rares cas, quand on suspecte un cancer du sein, les kystes sont excisés.