Fibroadénomes mammaires Vérifié/Révisé févr. 2024

Les fibroadénomes mammaires sont de petits nodules lisses, solides, arrondis et non cancéreux composés d’un tissu fibreux et glandulaire.

(Voir aussi Présentation des maladies du sein et Nodules mammaires.) Les seins Vidéo Les fibroadénomes sont en général observés chez des femmes jeunes, y compris les adolescentes. La cause est inconnue. Chez les adultes, la taille des fibroadénomes mammaires peut réduire au fil du temps, mais chez les adolescentes, ils tendent à continuer à grossir. Les fibroadénomes mammaires sont parfois pris à tort pour des cancers du sein, mais ils n’en sont pas. Certains fibroadénomes n’ont aucune incidence sur le risque de cancer du sein. Cependant, les fibroadénomes complexes (qui ont de nombreux composants, tels que des kystes, du tissu cicatriciel et des nodules solides) peuvent légèrement accroître ce risque. Les nodules sont indolores et mobiles, ont des contours bien définis et peuvent être perçus lors d’une autopalpation des seins. Les nodules qui présentent ces caractéristiques sont associés à un faible risque de malignité. Cependant, pour le vérifier, le médecin les excise en général, totalement ou partiellement, afin de les examiner au microscope (biopsie). Une anesthésie locale est pratiquée. Les fibroadénomes mammaires sont généralement excisés s’ils grossissent ou s’ils entraînent des symptômes. Chez les adolescentes, comme les fibroadénomes ont tendance à grossir, il faut les exciser. Cependant, ils récidivent souvent. Lorsque de nombreux nodules ont été excisés et que les résultats de leur examen indiquent qu’il s’agissait de tumeurs non cancéreuses, la patiente et son médecin peuvent décider qu’en cas de récidive, une exérèse des nouveaux kystes n’est pas justifiée afin d’éviter les exérèses répétées. Que les fibroadénomes soient excisés ou non, la femme doit régulièrement subir des bilans de santé à la recherche de modifications.