Les causes probables de douleurs mammaires dépendent de la localisation de la douleur : dans une zone particulière ou dans tout le sein.

Si la douleur affecte une zone particulière, elle peut être provoquée par :

Kystes mammaires

Peu fréquemment, infections mammaires, telles qu’un abcès

Si la douleur affecte tout le sein, elle peut être provoquée par :

Changements hormonaux

Changements fibrokystiques

Forte poitrine étirant les tissus de soutien

Parfois, une infection généralisée du sein

Si la douleur mammaire est le seul symptôme, elle ne constitue généralement pas un signe de cancer du sein.

Des changements des taux d’hormones féminines œstrogènes et progestérone peuvent provoquer une douleur mammaire. Les taux de ces hormones augmentent juste avant ou pendant les règles et pendant la grossesse. Lorsque ces taux augmentent, ils entraînent l’hypertrophie des glandes et conduits lactifères et les seins retiennent le liquide. Les seins gonflent alors et sont parfois douloureux. Ces douleurs sont généralement ressenties dans tout le sein, ce qui le rend douloureux lorsqu’on le touche. La douleur mammaire observée au cours des menstruations peut apparaître et disparaître pendant des mois ou années. La prise de la pilule (contraceptifs oraux) ou d’un traitement hormonal substitutif après la ménopause peut également faire augmenter les taux d’hormones et entraîner ce genre de douleur.